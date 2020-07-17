В Минздраве назвали главное условие для отрытия границ ЕС для украинцев

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - уточнил он.

Отметим, критерии ЕС такие: число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года); стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Напомним, вчера Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС.

Отметим, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.