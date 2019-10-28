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Хвороба не перешкода: Заворотнюк зробила шикарний подарунок своїй матері

STYLERЖиття    28.10.2019 - 17:39
Хвороба не перешкода: Заворотнюк зробила шикарний подарунок своїй матері
Анастасія Заворотнюк зробила мамі дорогий подарунок (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк витратила на подарунок матері більше двох мільйонів

Анастасія Заворотнюк, відома російська актриса, яка бореться з серйозною хворобою останні кілька місяців, зробила дорогий подарунок для своєї матері Валентини Борисівни. Про це пишуть російські ЗМІ.

На даний момент Анастасія Заворотнюк знаходиться у приватній клініці на Рубльовці, де проходить реабілітацію після невдалого лікування від онкологічного захворювання. Рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" не коментують ситуацію і практично нічого не повідомляють про її здоров'я. Вони просять молитися за здоров'я артистки і не поширювати фейкову інформацію про її стан.

Хвороба не перешкода: Заворотнюк зробила шикарний подарунок своїй матері

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як повідомили сусіди Анастасії Заворотнюк по селищу Крешино Московської області, де в акторки є великий особняк, вона зробила своїй мамі, 76-річній Валентині Борисівні царський подарунок – подарувала автомобіль за два мільйони рублів.

Анастасія Заворотнюк завжди була дуже близька з матір'ю і допомагала їй в міру своїх сил, а мама у відповідь – допомагала їй і на даний момент вона піклується про її маленьку донечку, свою онучку Мілу.

Сусіди повідомили, що близько двох місяців тому Валентина Борисівна пересіла на автомобіль Тойота С-HR сріблястого кольору, який їй подарувала донька. До цього жінка пересувалася на автомобілі "Фольцвагген жук", який їй також подарувала Анастасія.

Хвороба не перешкода: Заворотнюк зробила шикарний подарунок своїй матері

Анастасія Заворотнюк подарувала матері дорогий автомобіль (Фото Руслана Вороного)

Валентина Борисівна часто приїжджає в особняк у Крекшіно – її машину бачать в селищі. Вона зупиняється в будинку дочки, але найчастіше будинок пустує. Як стверджують жителі – жінка виглядає засмученою і розгубленою. У 2013 році вона поховала чоловіка, а в 2018 році – брата Анастасії Святослава. Тепер їй доводиться піклуватися про свою маленьку онучку, так як її дочка перебуває у важкому стані.

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