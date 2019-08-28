У нього є хвороба: у Андрія Богдана виявили серйозну залежність

Андрій Богдан (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрій Богдан практично ніколи не розлучається з мобільним телефоном

У глави Офісу президента Андрія Богдана, який викликав гнів українців своєю поїздкою в Сен-Тропе на День Незалежності, є таємна "хвороба". Про це розповів олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю для видання "Цензор.НЕТ".

Як зазначає Коломойський, у Андрія Богдана є залежність від інтернету, а зокрема – від соціальної мережі Facebook.

"Люди, що живуть в інтернеті, болісно сприймають зіткнення з реальністю. Але я-то Богдана знаю, він нормальний чоловік. Ну є у нього ця хвороба з Facebook, з цими телефонами, він у них сидить. Коли людина весь час сидить і дивиться, він стає частиною цього телефону", - розповів олігарх.

Глава Офісу президента Андрій Богдан (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він додав, що роль Богдана – давати поради президенти і, якщо він сам чогось не знає, що він може зайти в Facebook і там йому все підкажуть. Коломойський також пояснив ситуацію з Андрієм Богданом і журналістами.

"Те, що Богдан видав з журналістами, я вважаю, що це явище, раніше говорили "людина з футляра", а тепер "людина з Фейсбуку". Він вийшов з віртуального світу, а його щось запитують. Він каже: "А ви хто такі? Ви журналісти? Що ви від мене хочете типу?" – "Громадську думку, то-се, значима інформація". – "Та я не знаю, ми з світом спілкуємося зовсім по-іншому, відчепіться від мене типу". Людина просто з компа вискочив. І тут на нього накинулися, так що реакція абсолютно нормальна", - пояснив олігарх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан потрапив у скандал через Ляшко.

А також розповідали про те, де і як відпочиває голова офісу президента Андрій Богдан.