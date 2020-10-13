ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Болельщиков с билетами не пустят на матч Украина-Испания: что случилось

Киев, Вторник 13 октября 2020 20:03
Болельщиков с билетами не пустят на матч Украина-Испания: что случилось
Болельщиков не пустят на матч Украина-Испания 13 октября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Болельщики в гневе, так как многие приехали в Киев из других городов

Во вторник, 13 октября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Украина-Испания. Было продано около 30% билетов. Однако вечером выяснилось, что часть болельщиков, которая успела купить билеты на трибуны, не сможет попасть на стадион.

Как объяснили на странице "Украинской ассоциации футбола" в Facebook, это связано с тем, что было сокращено квоту билетов по решению срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Киева.

"Вниманию болельщиков! Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве. В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне" и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе. Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов. Если вы не получали так сообщение - ждем вас на НСК "Олимпийский", - сказано в обращении организаторов.

Организаторы принесли свои извинения всем болельщикам и призвали соблюдать все меры безопасности.

"Просим прощения за неудобства, связанные с такими изменениями и надеемся на Ваше понимание. Самое главное - это безопасность каждого! Поэтому просим всех, кто будет поддерживать сегодня национальную сборную в матче с Испанией, соблюдать все меры безопасности и болеть ответственно!" – говорится в сообщении.

Болельщики возмущены подобной ситуацией и сильно сомневаются в том, что все средства будут возвращены в полном объеме.

  • Вовремя сообщили, однако.
  • А как дойдет до возврата средств, скажут, что идите гуляйте, столицей.
  • Оказывается, вы еще можете пробить дно.
  • А остальные расходы кто компенсирует?
  • Люди ехали со всей страны!
  • Что-то вы рано написали, надо было в 21:35, когда людей будут разворачивать у турникетов.
  • А вчера нельзя было? Что за тупое скотство?
  • Представьте себе эмоции людей, которые приехали из Львова в Киев и узнали о том, что их билет отменен.
  • Браво! Проехать полстраны, забронировать отель и за два часа до матча узнать, что билет аннулирован. Красота!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полякова угодила в скандал из-за концерта в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь скандалФутбол
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь