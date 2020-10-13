Болельщиков с билетами не пустят на матч Украина-Испания: что случилось

Болельщики в гневе, так как многие приехали в Киев из других городов
Во вторник, 13 октября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Украина-Испания. Было продано около 30% билетов. Однако вечером выяснилось, что часть болельщиков, которая успела купить билеты на трибуны, не сможет попасть на стадион.
Как объяснили на странице "Украинской ассоциации футбола" в Facebook, это связано с тем, что было сокращено квоту билетов по решению срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Киева.
"Вниманию болельщиков! Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве. В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне" и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе. Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов. Если вы не получали так сообщение - ждем вас на НСК "Олимпийский", - сказано в обращении организаторов.
Организаторы принесли свои извинения всем болельщикам и призвали соблюдать все меры безопасности.
"Просим прощения за неудобства, связанные с такими изменениями и надеемся на Ваше понимание. Самое главное - это безопасность каждого! Поэтому просим всех, кто будет поддерживать сегодня национальную сборную в матче с Испанией, соблюдать все меры безопасности и болеть ответственно!" – говорится в сообщении.
Болельщики возмущены подобной ситуацией и сильно сомневаются в том, что все средства будут возвращены в полном объеме.
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