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Вболівальників з квитками не пустять на матч Україна-Іспанія: що трапилося

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 20:03
Вболівальників з квитками не пустять на матч Україна-Іспанія: що трапилося
Вболівальників не пустять на матч Україна-Іспанія 13 жовтня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вболівальники у гніві, так як багато хто приїхав в Київ з інших міст

У вівторок, 13 жовтня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч Україна-Іспанія. Було продано близько 30% квитків. Проте ввечері з'ясувалося, що частина уболівальників, яка встигла купити квитки на трибуни, не зможе потрапити на стадіон.

Як пояснили на сторінці "Української асоціації футболу" у Facebook, це пов'язано з тим, що було скорочено квоту квитків за рішенням термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва.

"До уваги вболівальників! Квота квитків на матч Україна-Іспанія скорочено з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський". Відповідне рішення було ухвалене за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій р. в Києві. В ході засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань COVID-19, та взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває в "помаранчевій зоні" і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй. Тим самим, мінімізувати ризики, пов'язані з епідеміологічною ситуацією в місті. Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Інші квитки будуть скасовані, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість. Вболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон і електронну пошту, які були вказана при купівлі квитків. Якщо ви не отримували повідомлення так - чекаємо вас на НСК "Олімпійський", - сказано у зверненні організаторів.

Організатори перепросили перед уболівальниками та закликали усіх дотримуватися всіх заходів безпеки.

"Просимо вибачення за незручності, пов'язані з такими змінами та сподіваємося на Ваше розуміння. Найголовніше - це безпека кожного! Тому просимо всіх, хто буде підтримувати сьогодні національну збірну в матчі з Іспанією, дотримуватися всіх заходів безпеки та вболівати відповідально!" – йдеться в повідомленні.

Вболівальники обурені подібною ситуацією і сильно сумніваються в тому, що всі кошти будуть повернуті в повному обсязі.

  • Вчасно повідомили, однак.
  • А як дійде до повернення коштів, скажуть, що ідіть гуляйте, столицею.
  • Виявляється, ви ще можете пробити дно.
  • А інші витрати хто компенсує?
  • Люди їхали з усієї країни!
  • Що ж то ви рано написали, треба було о 21:35, коли людей будуть розгортати біля турнікетів.
  • А вчора не можна було? Що за тупе свинство?
  • Уявіть собі емоції людей, які приїхали зі Львова в Київ і дізналися про те, що їх квиток скасовано.
  • Браво! Проїхати пів країни, забронювати готель і за дві години до матчу дізнатися, що квиток анульований. Краса!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Полякова потрапила в скандал через концерт в Харкові.

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