Когда болел - его мучил отец: трагическая история больного мальчика, которому "копы" исполнили мечту

Маме и сыну некуда возвращаться. В их родном селе в Черновицкой области дома живет отец-тиран, который мучил свою жену и собственного ребенка. Даже во время Сашиной болезни папа будил его и начинал обзывать обидными словами.

"Саша, его мама и 13-летняя сестричка боятся возвращаться домой. Отец выпивает и издевается над своими ближними. Даже когда Саша уже тяжело заболел, отец мучил его. Дожидался, когда мальчик только заснет, и тут же будил и начинал оскорблять. Мог и руки распустить. Кстати, маленький Саша всегда заступался за маму и сестричку, когда отец поднимал на них руку", - рассказала волонтер.

Когда Саше было 8 лет он начал жаловаться на головные боли. Врачи осмотрели его и диагностировали рак. По их словам, семья упустила много времени.

Саша и его мама (слева) и волонтер Марта Левченко (справа (фото: fakty.ua)

"Скорее всего, у этой семьи просто не было денег на лечение ребенка. Да и поначалу головные боли, пусть и частые, не вызывали серьезных тревог. А когда спохватились, уже было почти поздно. У Саши медуллобластома, это злокачественная опухоль головного мозга. Уже пошли метастазы. Пару месяцев назад, после очередной операции, мальчика парализовало. Он сейчас даже говорить не может. Это было общее решение — прекратить лечение ребенка. Для того чтобы не мучить Сашу. Он заслужил прожить последние дни достойно", - сказала Марта.

С каждым днем Саше становится все хуже. Для того чтобы увидеть улыбку на лице мальчика волонтеры с полицией приготовили ему сюрприз. Для мальчика - "копы" всегда были кумирами. И ему приготовили подарок - посвятили в полицейские. Для него специально сшили форму и сделали значок.

"Сашу в форме вывезли на коляске на улицу, где уже выстроились 80 полицейских. Началось посвящение. Полицейские отдавали мальчику честь, пели гимн и… плакали. Да-да, плакали даже самые суровые бойцы спецподразделения «Корд». Потом начали срывать свои шевроны. Подходили к мальчику и клали шевроны ему на колени. У полицейских шеврон — это что-то вроде амулета, защиты. Так они выражали уважение Саше", - рассказала волонтер.

В Черновцах Сашу приняли в ряды полиции (фото: shpalta.media)