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Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 16:25
Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери Фото: Константин Грубич (пресс-служба "1+1")
Автор: Роман Мирончук

Константин Грубич рассказал трогательную историю об австралийке, почтившей память своего погибшего 12-летнего сына. Женщина нашла его блокнот с незаконченным музыкальным произведением и попросила музыкантов закончить его, чтобы сын мог услышать музыку с небес.

Эта история побудила телеведущего Константина Грубича вспомнить в эфире программы "Твій день" на телеканале "1+1" и о своей трагедии в семье.

Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

Австралийский мальчик, который умер в 12 лет (скриншот с видео)

"Понимаю эту женщину, потому что я сам отец, потерявший ребенка. Прошло уже много лет, но эта боль не утихает. Говорят, если человек уходит, надо избавиться от вещей. Мы с женой до сих пор не решили, что делать с вещами нашей дочери. Руки не поднимаются. Пожалуй, когда меня уже не станет, там наведут порядок", - рассказал Грубич.

Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1")

Он также отметил, что несмотря ни на что надо продолжать жить дальше. Константин благодарен женщине из Австралии, которая смогла передать память о сыне вот таким образом. При этом она даже и не подозревала что ее ребенок самостоятельно учился играть на фортепиано.

Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1")

"Люди гибнут на фронте, от ковида, но я вас прошу - живите дальше! И что делать с вещами умерших - решит каждый для себя. Потому что избавляться от них - это не совсем правильная традиция, как по мне", - отметил Грубич.

Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

Ярослав и Ольга Грубич (фото: пресс-служба "1+1")

Что произошло с дочерью Константина Грубича

Летом 2014 года 17-летняя Ольга погибла после того, как ее сбил неизвестный водитель авто, и скрылся с места ДТП. Девушка получила тяжелые травмы, но была жива. Ее сразу же госпитализировали.

Почти три недели она лежала в коме, но, к сожалению, врачи не смогли вернуть ее к жизни.

Напомним, внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса.

Мы также писали о том, что умер известный украинский художник Игорь Губский, за работами которого охотятся музеи и коллекционеры.

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