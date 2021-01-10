Боль в суставах зимой: медики назвали причины и рассказали способ быстрой помощи

Зимой очень многие люди начинают испытывать боли в суставах и сильнее всего страдают пожилые люди. Часто такая боль связана с артритом, но существуют и другие причины болей в суставах и мышцах.

Как объясняют специалисты, такая боль может негативно сказаться на жизни и мешать активности. Об этом сообщает издание "Женский мир" со ссылкой на NDTV.

Доктор Санджай Агарвал объяснил, что одна из причин болей в суставах – это нехватка витамина D.

"В течение зимы, когда температура воздуха низкая, могут возникать мышечные спазмы. Суставы также сталкиваются, поэтому сустав, который уже был поражен, начинает болеть. Другой причиной является недостаточный уровень витамина D. Зимой, как правило, ваше тело не получает достаточно солнечного света. Это приводит к уменьшению выработки витамина D, и как результат, вы можете чувствовать боль в мышцах и суставах", - назвал причины специалист.

Также медики утверждают, что экстремальные температуры воздуха могут сильно влиять на суставы, так как нарушается кровоток в тканях, которые окружают сустав.

"Зимой наблюдается падение температуры и барометрического давления, это влияет на суставы. Это приводит к отеку хряща и оболочки сустава, повышенной чувствительности рецепторов боли в суставах, стянутости связок и мышц, снижение подвижности суставов и тому подобное. Все это вызывает увеличение риска боли в суставах, а также скованности и ограничения подвижности, особенно после длительного отдыха, как утром после сна", - добавил доктор Ашиш Джайн.

Специалисты отмечают, что расширить сосуды и облегчить боль можно с помощью тепла. Для этого можно выпить горячий напиток или принять теплый душ. Также помогут грелка или физические упражнения. Медики советуют одеваться по погоде, сбалансировано питаться, поддерживать необходимый уровень влаги в организме и регулярно выполнять физические упражнения.

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