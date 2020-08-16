Боль, которую нельзя терпеть: в каких случаях врач нужен немедленно

Медики рассказали, какие виды боли являются самыми опасными и при каких симптомах помощь врача нужна немедленно.

Люди часть терпят боль или глотают обезболивающие лекарства, так как не придают значения сильным болям, которые возникают внезапно или беспокоят в течении длительного времени. Некоторые боли могут привести к необратимым последствиям. В каких случаях врача нужно вызывать немедленно, рассказали на портале Ivona.

Боль, которая началась резко и внезапно

Если боль возникла в голове резко и внезапно, и при этом она очень сильная, то это может говорить об аневризме головного мозга. Без быстрого лечения она может лопнуть и привести к инсульту или кровоизлиянию в мозг, и даже к смерти.

Зубная боль

Если боль возникла после употребления холодных напитков, то это сигнализирует о том, что эмаль зуба повреждена или разрушается, она обнажает нерв внутри зуба. Поэтому боль сильная при соприкосновении с холодными (или горячими) напитками или едой. Открытый нерв может повысить риск бактериальной инфекции.

Боль в пальцах, запястье и предплечье

Если боль или онемение появляется в пальцах (большой, указательный и средний), в ладони, в запястье, распространяется на предплечье – то это может быть синдром запястного канала (туннельный синдром).

Боль в груди

Боль в груди, которая начинает распространяться – классический признак сердечного приступа, который вызван недостатком кислорода, поступающего в сердце. Такая боль может переместиться к шее, челюсти или плечу.

Боль в центре спины

Тупая боль в спине, особенно, если она усиливается, а также сопровождается повышением температуры, то это сигнализирует об инфекции почек. Инфекция может привести к серьезному повреждение почек, заражению крови и привести к серьезным последствиям.

Боль в нижней части спины

Такая боль говорит о воспалении седалищного нерва, которое вызвано травмой или давлением на этот нерв.

Боль в правой нижней части живота

Резкая боль, повышение температуры, тошнота и рвота – симптомы аппендицита. Разрыв аппендикса может привести к заражению крови и сепсису.

Ноющая или сводящая боль в ноге

Если такая боль сопровождается покраснением, ощущением тепла внутри и отеком, то очень высок риск образования тромба (тромбоза глубоких вен).

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы пищевого отравления, которые могут быть очень опасны.