Біль, яку не можна терпіти: в яких випадках лікар потрібен негайно

Медики розповіли, які види болю є найбільш небезпечними та при яких симптомах допомога лікаря потрібна негайно.

Люди частина терплять біль або ковтають знеболювальні ліки, оскільки не надають значення сильним болям, які виникають раптово або турбують протягом тривалого часу. Деякі болі можуть призвести до незворотних наслідків. В яких випадках лікаря треба викликати негайно, розповіли на порталі Ivona.

Біль, який почалася різко і раптово

Якщо біль виник в голові різко і раптово, і при цьому він дуже сильний, то це може говорити про аневризми головного мозку. Без швидкого лікування вона може лопнути та привести до інсульту або крововиливу в мозок, і навіть до смерті.

Зубний біль

Якщо біль виник після вживання холодних напоїв, то це сигналізує про те, що емаль зуба пошкоджена або руйнується, вона оголює нерв всередині зуба. Тому біль сильний при зіткненні з холодними (або гарячими) напоями або їжею. Відкритий нерв може підвищити ризик бактеріальної інфекції.

Біль в пальцях, зап'ястя і передпліччя

Якщо біль або оніміння з'являється в пальцях (великий, вказівний і середній), в долоні, зап'ястя, поширюється на передпліччі – то це може бути синдром зап'ястного каналу (тунельний синдром).

Біль у грудях

Біль у грудях, який починає поширюватися – класична ознака серцевого нападу, який викликаний недоліком кисню, що надходить в серце. Такий біль може переміститися до шиї, щелепи або плеча.

Біль в центрі спини

Тупий біль в спині, особливо, якщо він посилюється, а також супроводжується підвищенням температури, то це сигналізує про інфекцію нирок. Інфекція може призвести до серйозного пошкодження нирок, зараження крові та призвести до серйозних наслідків.

Біль в нижній частині спини

Такий біль говорить про запалення сідничного нерва, яке викликане травмою або тиском на цей нерв.

Біль у правій нижній частині живота

Різкий біль, підвищення температури, нудота і блювота – симптоми апендициту. Розрив апендикса може призвести до зараження крові та сепсису.

Тупий біль у нозі

Якщо такий біль супроводжується почервонінням, відчуттям тепла всередині та набряком, то дуже високий ризик утворення тромбу (виникнення тромбозу глибоких вен).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми харчового отруєння, які можуть бути дуже небезпечні.