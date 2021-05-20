Идеальная пара: Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото

Леся Никитюк, которая недавно потрясла невероятно длинными ногами, удивила необычным фото с главным героем романтического шоу Холостяк 11 Михаилом Заливако.
Фотографиями, на которых она берет из рук Холостяка бокал игристого вместо розы, звезда поделилась в Instagram.
“Розочка от холостяка - это всего лишь приглашение на свидание. Бокал игристого - это навсегда”, - подписала фото Никитюк.
Заметим, что украинских звезд сфотографировали в столичном гольф-клубе.
Реакция Сети не заставила долго ждать. Фаны Леси Никитюк сразу взялись комментировать пост, называя ее с Заливако хорошей парой.
Также много поклонников подметили, что телеведущая прекрасно выглядит и могла бы составить неплохую конкуренцию девушкам из шоу Холостяк.
Фото: Леся Никитюк заинтриговала фото с Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)
К слову, многие фаны видят в Никитюк новую Холостячку. Поэтому не исключено, что после Златы Огневич в проекте примет участие именно Леди Ле.
Напомним, недавно Леся Никитюк прогулялась по Одессе в трендовом луке.
Также ранее горячая телезвезда превратилась в украинскую Кардашьян.