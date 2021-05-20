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Идеальная пара: Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото

Автор: Styler

Леся Никитюк, которая недавно потрясла невероятно длинными ногами, удивила необычным фото с главным героем романтического шоу Холостяк 11 Михаилом Заливако.

Фотографиями, на которых она берет из рук Холостяка бокал игристого вместо розы, звезда поделилась в Instagram.

“Розочка от холостяка - это всего лишь приглашение на свидание. Бокал игристого - это навсегда”, - подписала фото Никитюк.

Заметим, что украинских звезд сфотографировали в столичном гольф-клубе.

Реакция Сети не заставила долго ждать. Фаны Леси Никитюк сразу взялись комментировать пост, называя ее с Заливако хорошей парой.

  • Хорошая пара могла бы быть
  • Как идете друг другу
  • Покорила холостяка с первого взгляда
  • Чувствую, что в следующем выпуске шоу Холостяк будет 4 участницы
  • Вот она - победительница
  • Идеальная пара.

Также много поклонников подметили, что телеведущая прекрасно выглядит и могла бы составить неплохую конкуренцию девушкам из шоу Холостяк.

Фото: Леся Никитюк заинтриговала фото с Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, многие фаны видят в Никитюк новую Холостячку. Поэтому не исключено, что после Златы Огневич в проекте примет участие именно Леди Ле.

Напомним, недавно Леся Никитюк прогулялась по Одессе в трендовом луке.

Также ранее горячая телезвезда превратилась в украинскую Кардашьян.

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