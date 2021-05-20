Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото

"Розочка від Холостяка - це всього лише запрошення на побачення. Келих ігристого - це назавжди", - підписала фото Нікітюк.

Зауважимо, що українських зірок сфотографували у столичному гольф-клубі.

Реакція мережі не змусила довго чекати. Фани Лесі одразу взялися коментувати пост, називаючи її з Заливаком гарною парою.

Гарна пара могла б бути

Як пасуєте одне одному

Підкорила Холостяка з першого погляду

Відчуваю, що у наступному випуску Холостяка буде чотири учасниці

Ось вона - переможниця

Ідеальна пара.

Також багато дописувачів підмітили, що телеведуча має прекрасний вигляд і могла б скласти непогану конкуренцію дівчатам з шоу Холостяк.

Фото: Леся Нікітюк заінтригувала фото з Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, багато фанів бачать у Нікітюк нову Холостячку. Тож не виключено, що після Злати Огнєвіч у проекті візьме участь саме Леді Ле.