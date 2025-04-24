Бохо, ретро-аксесуари та рожевий колір: Андре Тан назвав головні тренди літа 2025

Стиль бохо

Стиль бохо (від "bohemian" - богемний) - це вільний, творчий і дещо хаотичний стиль, що поєднує в собі етнічні мотиви, вінтаж, хіпі-естетику і любов до природи. Він відображає спосіб життя незалежних, вільнодумних людей, художників, мандрівників. Ідея стилю - жити легко, природно, без жорстких рамок.

Дизайнер зазначив, що на літо варто придивитися сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на зав'язках, одяг та аксесуари з бахромою, а також легкі накидки.



Стиль бохо і бохо-шик залишається в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Широкий брючний костюм

Широкий брючний костюм - це мастхев для тих, хто хоче виглядати стильно, а також відчувати комфорт навіть у спекотну погоду. Він ідеально поєднує в собі елегантність і легкість. Для літнього гардероба варто обрати варіант із льону, бавовни, віскози або мусліну.

"Широкі штани з легкої костюмної тканини + жакет прямого крою без рукавів - і маєш лук, що буде доречний як до офісу, так і для вина з подругами", - зазначив Андре Тан.



Широкі штани з легкої тканини на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Біла сорочка

Біла сорочка - це класика з великої літери. Влітку 2025 року вона в трендах, тільки тепер з цікавими акцентами та несподіваними стилізаціями. Вона легко вписується і в базовий гардероб, і в більш сміливі трендові образи.

Тан радить придивитися на літо моделі з асиметрією, об'ємними рукавами або цікавими ґудзиками.



Біла сорочка на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ніжно-рожеві відтінки

У трендах на літній сезон усі відтінки ніжно-рожевого: baby pink - той самий пастельний, що асоціюється з цукровою ватою; blush - трохи приглушений, як пудровий або чудовий рожевий; peachy pink - з теплим персиковим відтінком; rose quartz - світлий, з холодною ноткою.

"Сукня, топ, сумка чи навіть хустинка - додавай рожевий, і образ одразу ж засяє", - зазначив Тан.



Відтінки рожевого в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуари в стилі ретро

Ретро-аксесуари - це справжня магія стилю. Вони моментально надають образу настрою, шарму і характеру.

Андре Тан радить звернути увагу на окуляри в стилі 70-х, плетені сумки, об'ємні сережки, капелюхи.



Аксесуари в стилі ретро (фото: instagram.com/andre_tan_official)