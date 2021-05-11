Богатейшие украинцы рассказали о своих достижениях и полезных провалах

Владельцы бизнесов в промышленности, металлургии, фармацевтики, АПК, энергетики и других секторах экономики рассказали о своих бизнес-достижениях и полезных провалах.

Об этом сообщает Forbes в Украине.

Как известно, ранее журнал опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Авторы рейтинга отмечают, что за год список обновился на 21%.

"14 участников попали в топ-100 впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике", - говорится в превью к рейтингу.

Один из участников первой десятки - бизнесмен Виктор Пинчук ($2,5 млрд) рассказал изданию, что его первым местом работы была должность ночного сторожа и резчика холодного металла третьего разряда на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе.

"Решение, изменившее жизнь: в 1990-м меня назначили заведующим лаборатории внешнеэкономической деятельности во Всесоюзном трубном институте, но душой я был уже в частном предпринимательстве. Помню ночь, когда я сделал выбор. Наутро уволился с должности завлаба и пошел создавать малое инжиниринговое предприятие "Интерпайп", - вспоминает Пинчук.

Бизнесмен и финансист Сергей Тигипко ($730 млн), находящийся во второй десятке рейтинга событием года называет получение 1 млрд грн прибыли в 2020 году на двоих "УниверсалБанком" и его ТАСкомбанком, поскольку мобильное приложение monobank вывело Универсал на второе место после ПриватБанка по количеству розничных клиентов.

Основатель IT-компании GetLab Дмитрий Запорожец ($450 млн), находящийся в третьей десятке, рассказал, что одним из удачных своих решений считает передачу управления бизнесом партнеру из Голландии Сиду Сибранджи.

"Пару лет назад я решил, что не хочу быть посредственным менеджером и пока останусь хорошим программистом", - говорит Запорожец.

Владелец фармацевтической компании "Дарница" и меценат Глеб Загорий ($300 млн), который находится на 31 месте в топ-100 богатейших украинцев, рассказал, что первый предпринимательский опыт приобрел, продавая пылесосы с помощью прямых продаж. Самым полезным провалом назвал отрезвляющий опыт падения и возврата лидерских позиций компании на фармацевтическом рынке, без которого "Дарница", по его словам, "осталась бы самодовольным динозавром".

"Событие года - перестал распыляться на множество проектов и сосредоточился на фармацевтике. Очень быстро почувствовал результат", - говорит Загорий.

Он также признался, что увлекается кундалини-йогой.

"То, с чем просыпаешься утром, - цель. Что не дает заснуть вечером - проблема. Мне это помогла понять кундалини-йога, которой занимаюсь с марта 2020 года. Я стал гораздо терпимее и спокойнее. Научился до конца выслушивать собеседника и слушать его. Живу здесь и сейчас. Счастлив и ощущаю это счастье", - добавил Загорий.

Инвестор Борис Ложкин ($220 млн) вспоминает, что первую зарплату получил в 16 лет - гонорар за публикацию в харьковской газете "Ленінська зміна". Кроме того, будущий инвестор арендовал виниловые пластинки, переписывал из них на кассеты музыку, и продавал ее.

"Самый полезный провал: в 1990-х с партнером закупили мелкооптовую партию алкоголя израильского производства. Надеялись на быстрый и выгодный оборот вложенных денег, но товар не пошел. Урок: не занимайся тем, в чем не разбираешься", - рассказывает Ложкин.

СЕО группы компаний Creatio Катерина Костерева ($190 млн), которая находится на 56 месте в топ-100 богатейших украинцев рассказала, что для нее событием года стало привлечение $68 млн в развитие Creatio.

"Самый полезный провал: мы 12 лет работали на локальном рынке и не выходили на глобальные рынки. С точки зрения стратегии - это был мой самый главный провал", - говорит Костерева.

Вячеслав Климов - сооснователь "Новой Почты" ($155 млн), находящийся в седьмой десятке рейтинга рассказал, что событием года для него стала покупка платформы iPOST, соединяющей курьеров и отправителей.

"Почему так важно держать руку на пульсе своего бизнеса? Потому, что кризис. Потому, что доходы падают и будут падать, а расходы растут. А задача каждого бизнеса сейчас – выжить", – говорит Климов.

Президент ООО "Украинская автомобильная корпорация" Тариэл Васадзе ($135 млн - 88 место в рейтинге) признался, что самым полезным провалом для него стал опыт в дистрибуции Mercedes-Benz в Украину в начале 90-х: "в нашей разрушенной стране это было утопическим проектом".

"Поступок/решение изменившее жизнь: поступить в Киевский автодорожный институт, уехав из Грузии из-за любви к автомобилям и автомобильной отрасли, а еще из-за любви к "Динамо" (Киев)", - рассказал Васадзе.

Замыкает сотню богатейших украинцев президент АО "Оболонь" Александр Слободян ($125 млн). Событием года для него стало то, что компания стала официальным партнером Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации.