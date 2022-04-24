Бог смотрит на город Марии сверху: "Азов" показали новые фото многострадального Мариуполя

"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его див на такое воскресение?" – написал полк "Азов".

На снимках видно, как российские оккупанты полностью разрушили жилые дома Мариуполя, автомобили мирных жителей, другие здания.

Мариуполь выглядит сейчас так (фото: t.me/polkazov)

Напомним, что В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.