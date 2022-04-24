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Бог дивиться на місто Марії зверху: "Азов" показали нові фото багатостраждального Маріуполя

Фото: Маріуполь 24 квітня виглядає так
Автор: Людмила Жукова

24 квітня Маріуполь залишається в повній блокаді. Російські окупанти цинічно штурмують і знищують українські міста.

Полк "Азов" показав, як зараз виглядає багатостраждальне місто.

"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, жителів яких вирвали ворожі снаряди, як дітей з материнського лона. На захисників міста, що носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес-воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?"- написав полк "Азов".

На знімках видно, як російські окупанти повністю зруйнували житлові будинки Маріуполя, автомобілі мирних жителів, інші будівлі.

Маріуполь виглядає зараз так (фото: t.me/polkazov)

Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти продовжують "зачистку" в центрі міста. Зараз загарбники чистять завали драматичного театру.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що в процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами і вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе.

Як ми писали раніше, Зеленський розповів, чи може статися Новий Маріуполь в Одесі.

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Маріуполь