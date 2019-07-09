Боевики подло обстреляли мирных жителей на Донбассе и похвастались видео преступления

Боевики из запрещенного оружия обстреляли дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео дерзкого преступления на Донбассе выложили сами оккупанты, его опубликовала пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

В сообщении говорится о том, что незаконные бандформирования бьют прямо с жилых улиц населенного пункта Александровка Донецкой области, расположенного недалеко от зоны разграничения.

"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые обороняют окраины Марьинки", - написано в сообщении.

Для обстрела боевики, вероятно, использовали реактивную установку разминирования УР-83.

Реактивная установка разминирования УР-83 (фото: zonwa.ru)

В пресс-службе ОМБр также сообщают, что боевики таким образом провоцируют украинских военных нанести удар в ответ. Это даст им возможность и далее распространять грязные фейки, что ВСУ обстреливает мирное население.



"Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются за обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - сказано в описании видео.

Материалы по данному преступлением против мирного населения будут переданы в СЦКК - группу по контролю за соблюдением Минского протокола.

За кадром слышен хохот наемников, а также их неадекватная реакцию на собственное преступление.

Война на Донбассе - боевики обстреляли мирных жителей (видео: facebook.com/24th.brigade)

Пользователи сети выражают чрезвычайное негодование по поводу злодеяний российских наемников.

"Когда-то, москаль, Бог тебя накажет. Ответишь за все в аду", - написал один из пользователей.

"Такие смеются, только когда не получают по зубам, а как только какая-то угроза им, обссыкаются и обсираются, и рассказывают, что их заставляли такое делать. Божья кара неотвратима", - гневно высказался еще один комментатор..

"Вот это может сделать только неадекватный человек, если его можно назвать человеком", - возмутился пользователь сети.

Война на Донбассе - боевики обстреляли мирных жителей (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее от обстрелов боевиков пострадала целая семья в Марьинке. Среди них были маленькие дети.

Отметим, что недавно Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. В сеть попали фото и данные ликвидированных боевиков.

Также мы писали о том, что в сеть выложили фото кладбища Донецкое море в оккупированном Донецке. Там есть специальная зона, где похоронены "высокопоставленные" боевики: Александр Захарченко, Гиви, Моторола и другие.