ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ: появилось жуткое видео

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 12:04
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ: появилось жуткое видео
Война на Донбассе продолжается (фото: mil.gov.ua)

В сети показали, как боевики продолжают обстреливать на Донбассе украинских военных

Украинские военные на Донбассе продолжают защищать нашу страну от боевиков. Даже во время карантина из-за коронавируса террористы не прекращают атаки на наших бойцов. Так, на видео в сети показали последствия вражеских нападений на Донбассе. В видеоролике показаны воронки, посеченные деревья и осколки снарядов. Ролик появился на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Украинские защитники рассказали, что одно утро российские оккупанты выпустили по позициям вблизи Павлополя более 40 мин.

"На седьмом году войны мы не верим в то, что оккупанты будут придерживаться любых договоренностей. Мы верим в силу и мощь украинской армии", - сказано в сообщении на странице.

Украинские военные продолжают защищать Украину на Донбассе (Facebook)

Стоит отметить, что в последнее время боевики начали устраивать провокации чаще, ведут обстрелы даже во время приезда журналистов на передовую.

Как мы ранее писали, у четверых военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева подтвердили заражение коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в ВСУ превысило 40 В ВСУ подтвердили уже 39 случаев коронавируса
Новости Украины Вооруженные силы Украины
Lite
On Top