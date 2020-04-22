Боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ: появилось жуткое видео

Война на Донбассе продолжается (фото: mil.gov.ua)

В сети показали, как боевики продолжают обстреливать на Донбассе украинских военных

Украинские военные на Донбассе продолжают защищать нашу страну от боевиков. Даже во время карантина из-за коронавируса террористы не прекращают атаки на наших бойцов. Так, на видео в сети показали последствия вражеских нападений на Донбассе. В видеоролике показаны воронки, посеченные деревья и осколки снарядов. Ролик появился на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Украинские защитники рассказали, что одно утро российские оккупанты выпустили по позициям вблизи Павлополя более 40 мин.

"На седьмом году войны мы не верим в то, что оккупанты будут придерживаться любых договоренностей. Мы верим в силу и мощь украинской армии", - сказано в сообщении на странице.

Украинские военные продолжают защищать Украину на Донбассе (Facebook)

Стоит отметить, что в последнее время боевики начали устраивать провокации чаще, ведут обстрелы даже во время приезда журналистов на передовую.

Как мы ранее писали, у четверых военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева подтвердили заражение коронавирусом.