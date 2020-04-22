ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати ВСУ: з'явилося моторошне відео

STYLERЖиття    22.04.2020 - 12:04
Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати ВСУ: з'явилося моторошне відео
Війна на Донбасі триває (фото: mil.gov.ua)

У мережі показали, як бойовики продовжують обстрілювати на Донбасі українських військових

Українські військові на Донбасі продовжують захищати нашу країну від бойовиків. Навіть під час карантину через коронавірус терористи не припиняють атаки на наших бійців. Так, на відео в мережі показали наслідки ворожих нападів на Донбасі. У відеоролику показано воронки, посічені дерева і осколки снарядів. Ролик з'явився на сторінці фонду "Повернися живим" в Facebook.

Українські захисники розповіли, що тільки за один ранок російські окупанти випустили по позиціях поблизу Павлополя понад 40 мін.

"На сьомому році війни ми не віримо в те, що окупанти будуть дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми віримо в силу і міць української армії", - сказано в повідомленні на сторінці.

Українські військові продовжують захищати Україну на Донбасі (Facebook)

Варто відзначити, що останнім часом бойовики почали влаштовувати провокації частіше, вони ведуть обстріл навіть під час приїзду журналістів на передову.

Як ми раніше писали, у чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова підтвердили зараження коронавірусом.

Кількість заражених коронавірусом в ЗСУ перевищила 40 У ЗСУ підтвердили вже 39 випадків коронавірусу
Новини України Збройні сили України
Lite
On Top