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Бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19: захворіли понад половина

Донецька область, П'ятниця 27 листопада 2020 20:56
Бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19: захворіли понад половина
Бойовики "ДНР" захворіли на коронавірус після російської вакцини (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вакцинація відбувалася під виглядом щеплення від грипу під контролем російських вірусологів

На Донбасі на окупованій території Донецької області вакцинували бойовиків угрупування "ДНР" російською експериментальною вакциною проти коронавірусу "Супутник V". У результаті 55% щеплених захворіли COVID-19, і також був летальний випадок.

Про це 27 листопада передали на Telegram-каналі "Вільнодумець" із посиланням на осіб, які систематично контактують з працівниками "МОЗ ДНР"

Зазначається, що групі членів одного з підрозділів незаконного збройного формування "1 АК" в "ДНР" вкололи цю вакцину під виглядом щеплення від сезонного грипу. Це відбулося 31 жовтня під контролем вірусологів з Москви.

З 20 піддослідних 11 людина все-таки захворіла COVID-19. Повідомляється, що п'ятеро з них вже одужали, ще п'ятеро досі хворіють, при чому у двох коронавірус - у важкій формі, і ще один терорист помер з 90% ураженням легень.

"Що стосується 9 решти, то 6 осіб з них поки здорові, а у трьох - виникли проблеми з нирками і їх довелося госпіталізувати", - йдеться у публікації.

Ресурс звертає увагу, що факти йдуть в розріз з твердженнями росЗМІ про те, що ефективність від використання російської вакцини становить 92%, адже з 20 щеплених 55% захворіли на коронавірус. Крім того, у 15% виникли ускладнення після застосування вакцини "Супутник V".

"Тому сьогоднішню новину про рішення Путіна почати випробування вакцини "Супутник" на російських військових і провести вакцинацію 400 тисяч військовослужбовців ЗС РФ, сприйняв з натхненням! Думаю, ще більше "зраділи" батьки військовослужбовців російської армії", - пишуть на ресурсі.

Раніше повідомлялося, що в Росії журналіст підхопив COVID-19 після щеплення вакциною "Супутник V", після чого він висловив думку, що щеплення - просто плацебо.

Також ми писали про те, що у Луганську ситуація з коронавірусом - критична, і в окупованому "ЛНРівцями" місті почав процвітати похоронний бізнес.

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