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Ситуация с коронавирусом в Луганске - критическая: похоронный бизнес процветает

Луганск, Четверг 08 октября 2020 16:10
Ситуация с коронавирусом в Луганске - критическая: похоронный бизнес процветает
Коронавирус в Луганске (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В оккупированном Луганске нет лекарств и врачей для борьбы с COVID-19

Коронавирус в Луганске массово убивает людей, ведь лекарств и врачей в оккупированном городе нет.

Такое заявление сделал в эфире росТВ один из бывших депутатов Верховной Рады, который в 2014 году сбежал в Россию на постоянное место жительства.

    "Там эпидемия. Пневмония - это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому", - заявил он.

    В росСМИ прозвучала также информация о том, что не так давно от коронавируса умер экс-"министр культуры" и автор "гимна ЛНР" Юрий Дерский.

    "Человек лежал на койке и понимал, что его никто не вылечит", - отметил бывший нардеп.

    Он добавил, что надежды на спасение нет, а единственный успешный бизнес в ОРДЛО - похоронный.

    "Единственный бизнес, который процветает, это оказание похоронных услуг, который увеличился в три раза. Есть ли тот, кто может оценить реальную сложившуюся ситуацию? Хотя бы посмотреть, чем можно помочь людям. Лидеры ДНР и ЛНР вообще понимают, что там происходит?" - заявил экс-нардеп.

    В Луганске критическая ситуация с коронавирусом (видео: YouTube)

    Отметим, что время от времени из-за линии разграничения на подконтрольную территорию доходят новости про смерть "руководства" ОРДЛО от коронавируса.

    К примеру, недавно умер один из самых известных боевиков "ЛНР" Алексей Павлов, более известен по кличке "Леший". Он скончался от пневмонии, что возникла в результате осложнений от коронавируса.

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