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У боевика-"госдумовца" Бородая нашли роскошное жилье в Дубае: купил после "премьерства" в ОРДО

Автор: Владимир Костырин

Бывший вожак боевиков на Донбассе, который стал депутатом российской Госдумы от "Единой России" Александр Бородай владеет роскошными апартаментами в Дубае стоимостью почти полмиллиона евро, которые купил в 2015-м, то есть через год после своего "премьерства" на оккупированной части Донецкой области.

Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованном на его YouTube-канале.

При этом эта квартира в Эмиратах площадью 104 квадратных метров в декларации экс-"ДНРовца" не указана.

Декларация Бородая (фото: скриншот)

Как отмечается в материале, об иностранном жилье с объяснениями, за какие деньги оно приобретено, должны сообщать все кандидаты в депутаты в РФ, а за сокрытие такой информации Бородай теперь должен сдать мандат.

Данные об апартаментах Бородая в Эмиратах (фото: скриншот)

По данным расследователей, жилье российского политтехнолога и одного из творцов группировки "ДНР" на Донбассе расположено в дубайском ЖК Grandeur Residences, который находится на рукотворном острове в форме пальмы Палм-Джумейра.

У Бородая нашли жилье в Дубае (фото: скриншот)

На сайтах недвижимости в ОАЭ подобные апартаменты оценивают в около 450 тысяч евро.

Также в команде Навального обратили внимание, что сам Бородай, бывший "премьером ДНР" с мая по август 2014-го, не особо скрывал свою дубайскую квартиру. Так, его дочь в сети публиковала фото с этих апартаментов.

Дочка Бородая показывала апартаменты в Эмиратах (фото: скриншот)

Видео: у Бородая нашли квартиру за 450 тысяч евро в Дубае

Ранее сообщалось, что "министр "ЛНР" купила квартиру под Киевом и отправила дочь на учебу в Европу.

Также мы писали о том, что Пушилина годами прослушивала СБУ, так как отжатый вожаком боевиков особняк оказался "умным домом".

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