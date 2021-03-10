Боевик "ДНР" во время попойки взорвал друзей гранатой. Подобные ЧП - уже традиция

Известно, что трагедия произошла во время застолья с обильным употреблением алкогольных напитков. Так, двое мужчин 62 и 40 лет со своими двумя знакомыми пришли в гости к 45-летнему другу, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Мужчины устроили попойку.

И в один момент, в самый разгар празднования, хозяин дома достал гранату и выдернул чеку. Его друзья погибли на месте, а случайные собутыльники получили травмы различной степени. Самому "ополченцу" светит смертная казнь.

Подобные ЧП в Снежном вошли в традицию

Отметим, что в Снежном пьяные боевики (в том числе, российские наемники) довольно часто убивают мирных людей. К сожалению, среди жертв поклонников "русского мира" нередко случаются дети…

Так, в феврале 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил осмотреть принесенную с войны гранату РГД-5. Но в процессе уронил ее из рук. При чем эту "операцию" он проводил в комнате, где спала годовалая девочка. "Подрывник-любитель" успел выбежать из комнаты, а ребенок получил тяжелые травмы, в результате чего малышка впала в кому…

Несколькими месяцами ранее в том же Снежном после ссоры с женой мужчина в порыве гнева взорвал во дворе две гранаты. В результате оба участника семейного конфликта получили осколочные ранения различной степени тяжести.

А еще перед этим 28-летний парень из Снежного бросил боевую гранату в "правоохранителей". Перед этим он успел напиться и угрожал расправой собственной матери. В результате взрыва гранаты пострадал сам "горе-подрывник" и один из милиционеров.