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Бойовик "ДНР" під час пиятики підірвав друзів гранатою. Подібні НП - вже традиція

Автор: Володимир Костирін

В окупованому проросійськими бойовиками Сніжному Донецької області в результаті вибуху бойової гранати загинули дві людини. Ще троє отримали різні поранення.

Про це пишуть місцеві "засоби масової інформації" з посиланням на так зване "МВС ДНР".

Відомо, що трагедія сталася під час застілля з рясним вживанням алкогольних напоїв. Так, двоє чоловіків 62 і 40 років зі своїми двома знайомими прийшли в гості до 45-річного друга, який воював на Донбасі на боці бойовиків. Чоловіки влаштували пиятику.

І в один момент, у самий розпал святкування, господар хати дістав гранату і висмикнув чеку. Його друзі загинули на місці, а випадкові товариші по чарці отримали травми різного ступеня. Самому "ополченцю" світить смертна кара.

Подібні НП у Сніжному увійшли в традицію

Зауважимо, що в Сніжному п'яні бойовики (в тому числі російські найманці) досить часто вбивають мирних людей. На жаль, серед жертв шанувальників "русского мира" не рідко трапляються діти...

Так, в лютому 30-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив оглянути принесену з війни гранату РГД-5. Але в процесі впустив її з рук. При чому цю "операцію" він проводив у кімнаті, де спала однорічна дівчинка. "Підривник-аматор" встиг вибігти з кімнати, а дитина отримала важкі травми, в результаті чого дівчинка впала в кому...

Декількома місяцями раніше в тому ж Сніжному після сварки з дружиною чоловік у пориві гніву підірвав у дворі дві гранати. В результаті обидва учасники сімейного конфлікту отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

А ще перед цим 28-річний хлопець зі Сніжного кинув бойову гранату у "правоохоронців". Перед цим він встиг напитися і погрожував розправою власній матері. В результаті вибуху гранати постраждав сам "горе-підривник" і один з міліціонерів.

Раніше повідомлялося, що в лютому в Москві підірвався судимий за зґвалтування найманець "ДНР" - 55-річний громадянин РФ.

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Новини України ДонбасДНРгранатаВибух
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