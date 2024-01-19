Боєць ЗСУ чесно сказав, чому військовим важко повертатися з фронту до цивільного життя

"Найважче, повернувшись з фронту - звикнути до звичайного життя. Сама обстановка в цивільному житті є незрозумілою. Все дуже повільно, різні ритми життя та різні бачення життєвих цінностей, які кардинально змінюються за час перебування на фронті", - розповів військовий.

"Все, що було раніше нормою, тепер здається незначним. Постійне відчуття несприйняття звичайних проблем, які хвилюють цивільних, - це реальність для багатьох військових", - додав він.

За словами воїна ЗСУ, у цивільному житті відчувається повне нерозуміння навколишнього світу та людей, які думають, куди їм піти, що одягнути та як відпочити від повітряних тривог.

"Це - не думки про те, як евакуювати пораненого, як завести групу на позиції без втрат, як забезпечити підрозділи для відбиття ворожих штурмів, коли в тебе майже нічого не залишилося… Немає часу на роздуми, потрібно приймати кардинальні рішення терміново, від яких залежить твоє життя та життя твоїх бійців", - пояснив Алєксєєнко.



Що захисник України думає про цивільне життя (фото надане військовим)

Військовий зазначив, що майже усе, що було раніше, більше не буде таким, як у минулому. Адже "війна змінює кожного військовослужбовця на "до" і "після".

"Повернення додому - досить складний етап, який потребує адаптації до цивільного життя, але який ти не можеш прийняти та повноцінно пройти, доки триває війна, і твоє місце там. Ми стикаємося з власними змінами, і, на жаль, на даний момент суспільство не готове приймати нас назад в повсякденне життя", - зазначив Алєксєєнко.

"На це впливає різний життєвий досвід за час війни. Нам доведеться повертатися назад та починати вчитися жити заново. Без війни. Тому що війна змінює людину, і повернутися до "звичного" життя буває важко. Але як би не було важко, потрібно пам'ятати, що війна - це не все твоє життя, і важливо намагатися адаптуватися до мирного життя", - резюмував він.