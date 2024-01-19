Боец ВСУ честно сказал, почему военным тяжело возвращаться с фронта в гражданскую жизнь

"Сложнее всего, вернувшись с фронта - привыкнуть к обычной жизни. Сама обстановка в гражданской жизни непонятна. Все очень медленно, разные ритмы жизни и разные видения жизненных ценностей, которые кардинально меняются за время пребывания на фронте", - рассказал военный.

"Все, что было раньше нормой, теперь кажется незначительным. Постоянное чувство неприятия обычных проблем, волнующих гражданских - это реальность для многих военных", - добавил он.

По словам воина ВСУ, в гражданской жизни чувствуется полное непонимание окружающего мира и людей, думающих, куда им пойти, что надеть и как отдохнуть от воздушных тревог.

"Это не мысли о том, как эвакуировать раненого, как завести группу на позиции без потерь, как обеспечить подразделения для отражения вражеских штурмов, когда у тебя почти ничего не осталось... Нет времени на размышления, нужно принимать кардинальные решения срочно, от которых зависит твоя жизнь и жизнь твоих бойцов", - объяснил Алексеенко.



Что защитник Украины думает о гражданской жизни (фото предоставлено военным)

Военный отметил, что почти все, что было раньше, больше не будет таким, как в прошлом. Ведь "война меняет каждого военнослужащего на "до" и "после".

"Возвращение домой - достаточно сложный этап, требующий адаптации к гражданской жизни, но который ты не можешь принять и полноценно пройти, пока идет война, и твое место там. Мы сталкиваемся с собственными изменениями, и, к сожалению, на данный момент общество не готово принимать нас обратно в повседневную жизнь", - отметил Алексеенко.

"На это влияет разный жизненный опыт за время войны. Нам придется возвращаться назад и начинать учиться жить заново. Без войны. Потому что война меняет человека, и вернуться к "привычной" жизни бывает тяжело. Но как бы ни было трудно, нужно помнить, что война - это не вся твоя жизнь, и важно пытаться адаптироваться к мирной жизни", - резюмировал он.