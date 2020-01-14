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Боєць АТО з інвалідністю обвінчався з коханою: мережу зворушила історія героя

STYLERЖиття    14.01.2020 - 07:04
Боєць АТО з інвалідністю обвінчався з коханою: мережу зворушила історія героя
Герой АТО обвінчався з коханою (Колаж РБК-Україна)

Наречений і наречена спеціально приїхали в Київ заради вінчання

У Києві на Центральному залізничному вокзалі повінчалися боєць АТО з інвалідністю та його кохана. Історія військового Олексія Скриби і Дарини Казакової не може залишити нікого байдужим. Дівчина за фахом психолог, військовий отримав травму хребта вже після Донбасу, лікарі сказали, що він більше ніколи не зможе ходити. Але молодих це не зупинило, адже, коли вони зустрілися між ними розгорілися справжні почуття, пишуть "Факти".

Пара спеціально приїхала зі Львова, щоб провести церемонію. Так вийшло тому, що пастор Церкви християн віри євангельської, капелан Сергій Косяк, який був духовним наставником Дар'ї, був дуже зайнятий і не міг в інший час повінчати молодих. На київському вокзалі таку церемонію проводили вперше.

Боєць АТО з інвалідністю обвінчався з коханою: мережу зворушила історія герояДарина і Олексій повінчалися в Києві (фото: fakty.ua)

"Тут виникла наступна трудність: як організувати вінчання. Справа в тому, що я живу у Донецькій області, звідки виїжджаю не так часто. В ті числа, на які наречений з нареченою планували весілля, я мав бути в Києві, причому весь день у мене був розписаний по годинах. Ось ми і придумали нетривіальне рішення: зустрітися на столичному вокзалі і прямо там здійснити обряд. Приїхали зранку в Київ, я — зі сходу, Даша з Льошею — з заходу. Звернулися в зал очікування для воїнів ООС, і там нам були невимовно раді. Співробітники надали для вінчання дуже ошатну кімнату", - розповів пастор Сергій Косяк.

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Олексій Скріба — танкіст 28 окремої механізованої бригади ЗСУ, воював на сході чотири роки, з 2015-го по 2018-й включно.

Дарина розповіла, що, зустрівши Олексія зрозуміла, це любов на все життя. Після вінчання в Києві вони поїхали у Львів і там відзначили весілля в спокійній і затишній обстановці, як і мріяли.

Боєць АТО з інвалідністю обвінчався з коханою: мережу зворушила історія героя

Дарина і Олексій повінчалися в Києві (фото: fakty.ua)

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