Бодишейминг, газлайтинг, лукизм и еще 7 новых терминов, которые стоит знать каждому

Все мы знаем, что психологическое насилие и закоренелые стереотипы - это плохо, но не каждый может распознать их проявления и дать название. Если на вас когда-то вешали ярлыки, унижали по тем или иным признакам, вы должны этому противостоять.
Читайте о современных терминах, которые применяются для борьбы против дискриминации - в нашем материале Styler ниже.
Объединив два слова боди (body - тело) и шейминг (shame - позор), мы получаем термин, которым описывают токсическую дискриминацию человека за его особенности тела. Под удар попадают люди разной комплекции, пола, ориентации и вообще любой, кто заслуживает травли, по мнению обидчика.
В то же время бодишейминг привел к появлению термина "бодипозитив". Думаем, тут понятно и без перевода, о чем речь. Люди, которым осточертели ненужные советы и мысли окружающих о их внешности, выступают с лозунгом "мое тело - мое дело".
Другими словами, чтобы социум и медиа не навязывали идеальных критериев красоты, чтобы быть счастливым, и иметь возможность быть собой и любить себя здесь и сейчас.
Одна из самых известных борцов за бодипозитив - самая крупная плюс-сайз модель мира, 37-летняя Тесс Холидей.
Известная фитнес-тренер Джорджина Кокс когда-то страдала анорексией. Теперь она призывает женщин освободиться от навязанных стереотипов и "надеть наконец проклятые шорты!"
Джорджина Кокс (коллаж РБК-Украина)
Используя это слово при иностранцах, следует знать, что оно также является объединением двух слов. Первое из которых - довольно специфично и означает понятие "проститутка" в самом худшем смысле. Итак, слатшейминг - это дискриминация женщины за ее внешний вид. Если девушка сексуально выглядит, одевается не так, как кому-то нравится, на нее сразу вывешивают "ярлык".
Обычно такие выражения в отношении девушек используют люди, которые хотят потешить свое самолюбие и показать себя лучше на фоне незнакомого человека, изначально нивелируя возможность того, что это - хороший человек.
Довольно хорошо логику такой дискриминации можно увидеть сравнив реакцию людей на количество половых партнеров у девушки и соответственно - парня. Первую будут скорее всего осуждать и вешать "ярлык", а второго считать героем-любовником или в худшем случае - легкомысленным.
41-летняя Ким Кардашьян прославилась после слитого секс-видео с ее экс-бойфрендом Рэй Джеем. Теперь она - одна из самых влиятельных женщин мира, и ежедневно доказывает, что имеет право быть сексуальной и откровенной.
В 1944 году зрители увидели американский фильм под названием "Газовый свет" или же на языке оригинала "Gas light". Именно этот фильм дал название и характеристику этому термину.
Поэтому газлайтинг - это преднамеренная подменная фактов и обстоятельств во время общения одного из партнеров с другим. Со временем у жертвы возникает неуверенность в собственном здравом уме. Искажая окружающий мир, газлайтер может довести партнера до нервного срыва или даже сумасшедшего дома.
Классическим приемом газлайтера является обесценивание воспоминаний, событий и чувств жертвы. Любое адекватное утверждение будет подвергаться сомнениям и уточнениям, действительно ли все так, как есть.
Газлайтинг может довести жертву до безумия (фото: freepik)
Это - мания преследования человека, который вам нравится. Постоянное незапланированное присутствие человека в жизни другого с элементами морального давления на психику объекта симпатии.
Также распространенным вариантом сталкинга является преследование бывшего партнера с целью вернуть его в отношения.
В некоторых странах распространена практика, когда судебным решением можно оградить себя от сталкинга. Преследователь получает запрет на приближение на определенное расстояние к объекту преследования. В Украине, к сожалению, такая практика не распространена.
В 2019-м году Организация Amnesty International Ukraine предложила отмечать День противодействия сталкингу 14 мая и призвала пользователей делиться в соцсетях историями о преследовании, с которым они столкнулись.
Часто жертвами преследований становятся звезды. Например, Славу Каминскую, экс-солистку НеАнгелов, несколько лет преследовал надоедливый ухажер. Он даже разведал ее адрес, и проник через охрану к двери.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
Представители этого движения не выступают против детей или их родителей, как некоторые ошибочно полагают. Чайлдфри-люди делают обдуманный выбор в пользу того, чтобы не иметь детей.
Таким образом они выступают против природы обязательного размножения и социальных стереотипов согласно которым, вы обязаны иметь детей, чтобы не встретить осуждение.
Поэтому прежде чем спрашивать у своей знакомой, почему ей уже 35, а она еще не родила, подумайте дважды. Возможно, это ее сознательный выбор.
Известные чайлдфри-звезды: Ольга Навроцкая, Кайли Миноуг, Рене Зелвегер, Дженнифер Энистон, Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Руперт Эверет, Харуки Мураками.
Участник ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) и Ольга Навроцкая вместе уже 13 лет. Пара не состоит в браке, у них нет детей и они их не планируют.
Ольга Навроцкая и Фагот (instagram.com/navro)
Термин, описывающий проблему дискриминации по возрасту. Для нашего общества это очень актуально, ведь к молодым людям существует предвзятое отношение, аргументированное возрастом. Мысли и чувства молодежи обесцениваются старшими, ведь последние "лучше знают".
Старшим же, напротив, трудно найти работу или заниматься определенной деятельностью опять же из-за стереотипов. Классическим примером эйджизма в нашем обществе является понятие уважения человека за его возраст.
Прислушиваться к человеку надо за его личные качества, а не за количество прожитых лет. Главной мыслью этого движения являются равные условия и уважение для людей любого возраста.
Возраст - всего лишь цифра (фото: pixabay)
Еще один термин, который очень подходит к нашим реалиям. Речь идет о позе сидения мужчин, особенно в общественном транспорте. Термин представляет собой сочетание двух слов Мэн (man) и спрединг (spread), что переводится, как "распространять" или "разбрасывать".
Итак, вы поняли, что речь о владельцах "гигантских гениталий", размеры которых заставляют разбрасывать ноги на соседние сидячие места и приносить кучу дискомфорта окружающим людям.
Мем из twitter
Эти понятия описывают предвзятое отношение к женщинам. То есть, когда женщине объясняют что-то как ребенку, или наоборот агрессивно отвечают в стиле "ты все равно не поймешь". Эта проблема существует веками и продолжает процветать в определенных странах, где права женщин остаются на уровне домашних животных.
Любая дискриминация по половому признаку недопустима в современном мире!
Если взять наше общество, то хорошим примером будут ассоциации людей по отношению к мужчине и женщине. Ведь, увидев молодого человека за рулем дорогого авто, пожалуй, никто не подумает, о его "оральных" талантах, а если бы была девушка - мнения были бы противоположные.
Девушки могут заработать на авто! (фото: freepik)
Этот термин описывает дискриминацию людей с особенностями развития и инвалидностью.
Кроме травли и высмеивания недалекими людьми особенностей других людей, под понятие ейблизма подпадает представление, что людей с особенностями надо априори жалеть, общаться с ними, как с больными и помогать, когда этого не просят.
39-летний Ник Вуйчич - христианский проповедник, мотивационный тренер из Австралии, который родился без рук и ног, доказывает всему миру, что люди с особенностями не могут становиться жертвами дискриминации.
Ник Вуйчич с женщиной и детьми (instagram.com/nickvujicic_cis)
К лукизму относят предвзятое отношение к человеку из-за его внешности, то есть вы еще не знаете человека, но он уже вам нравится или наоборот. Хорошим примером будет агрессия к полным людям или наоборот - стройным.
Это понятие имеет совместимость с сексизмом, ведь обычно хейтеры имеют больше ненависти к представителям определенного пола.
Человеку с большим количеством татуировок может быть сложнее устроиться на работу (фото: pixabay)
По мнению нашей редакции следует быть более человечными и добрыми, тогда эти новые термины не будут актуальными для нашего общества. Уважаем друг друга!
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