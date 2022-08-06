Бодишейминг, газлайтинг, лукизм и еще 7 новых терминов, которые стоит знать каждому

Бодишейминг

Объединив два слова боди (body - тело) и шейминг (shame - позор), мы получаем термин, которым описывают токсическую дискриминацию человека за его особенности тела. Под удар попадают люди разной комплекции, пола, ориентации и вообще любой, кто заслуживает травли, по мнению обидчика.

В то же время бодишейминг привел к появлению термина "бодипозитив". Думаем, тут понятно и без перевода, о чем речь. Люди, которым осточертели ненужные советы и мысли окружающих о их внешности, выступают с лозунгом "мое тело - мое дело".

Другими словами, чтобы социум и медиа не навязывали идеальных критериев красоты, чтобы быть счастливым, и иметь возможность быть собой и любить себя здесь и сейчас.

Одна из самых известных борцов за бодипозитив - самая крупная плюс-сайз модель мира, 37-летняя Тесс Холидей.

Известная фитнес-тренер Джорджина Кокс когда-то страдала анорексией. Теперь она призывает женщин освободиться от навязанных стереотипов и "надеть наконец проклятые шорты!"

Джорджина Кокс (коллаж РБК-Украина)

Слатшейминг

Используя это слово при иностранцах, следует знать, что оно также является объединением двух слов. Первое из которых - довольно специфично и означает понятие "проститутка" в самом худшем смысле. Итак, слатшейминг - это дискриминация женщины за ее внешний вид. Если девушка сексуально выглядит, одевается не так, как кому-то нравится, на нее сразу вывешивают "ярлык".

Обычно такие выражения в отношении девушек используют люди, которые хотят потешить свое самолюбие и показать себя лучше на фоне незнакомого человека, изначально нивелируя возможность того, что это - хороший человек.

Довольно хорошо логику такой дискриминации можно увидеть сравнив реакцию людей на количество половых партнеров у девушки и соответственно - парня. Первую будут скорее всего осуждать и вешать "ярлык", а второго считать героем-любовником или в худшем случае - легкомысленным.

41-летняя Ким Кардашьян прославилась после слитого секс-видео с ее экс-бойфрендом Рэй Джеем. Теперь она - одна из самых влиятельных женщин мира, и ежедневно доказывает, что имеет право быть сексуальной и откровенной.

Газлайтинг

В 1944 году зрители увидели американский фильм под названием "Газовый свет" или же на языке оригинала "Gas light". Именно этот фильм дал название и характеристику этому термину.

Поэтому газлайтинг - это преднамеренная подменная фактов и обстоятельств во время общения одного из партнеров с другим. Со временем у жертвы возникает неуверенность в собственном здравом уме. Искажая окружающий мир, газлайтер может довести партнера до нервного срыва или даже сумасшедшего дома.

Классическим приемом газлайтера является обесценивание воспоминаний, событий и чувств жертвы. Любое адекватное утверждение будет подвергаться сомнениям и уточнениям, действительно ли все так, как есть.

Газлайтинг может довести жертву до безумия (фото: freepik)

Сталкинг

Это - мания преследования человека, который вам нравится. Постоянное незапланированное присутствие человека в жизни другого с элементами морального давления на психику объекта симпатии.

Также распространенным вариантом сталкинга является преследование бывшего партнера с целью вернуть его в отношения.

В некоторых странах распространена практика, когда судебным решением можно оградить себя от сталкинга. Преследователь получает запрет на приближение на определенное расстояние к объекту преследования. В Украине, к сожалению, такая практика не распространена.

В 2019-м году Организация Amnesty International Ukraine предложила отмечать День противодействия сталкингу 14 мая и призвала пользователей делиться в соцсетях историями о преследовании, с которым они столкнулись.

Часто жертвами преследований становятся звезды. Например, Славу Каминскую, экс-солистку НеАнгелов, несколько лет преследовал надоедливый ухажер. Он даже разведал ее адрес, и проник через охрану к двери.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Чайлдфри

Представители этого движения не выступают против детей или их родителей, как некоторые ошибочно полагают. Чайлдфри-люди делают обдуманный выбор в пользу того, чтобы не иметь детей.

Таким образом они выступают против природы обязательного размножения и социальных стереотипов согласно которым, вы обязаны иметь детей, чтобы не встретить осуждение.

Поэтому прежде чем спрашивать у своей знакомой, почему ей уже 35, а она еще не родила, подумайте дважды. Возможно, это ее сознательный выбор.

Известные чайлдфри-звезды: Ольга Навроцкая, Кайли Миноуг, Рене Зелвегер, Дженнифер Энистон, Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Руперт Эверет, Харуки Мураками.

Участник ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) и Ольга Навроцкая вместе уже 13 лет. Пара не состоит в браке, у них нет детей и они их не планируют.

Ольга Навроцкая и Фагот (instagram.com/navro)

Эйджизм

Термин, описывающий проблему дискриминации по возрасту. Для нашего общества это очень актуально, ведь к молодым людям существует предвзятое отношение, аргументированное возрастом. Мысли и чувства молодежи обесцениваются старшими, ведь последние "лучше знают".

Старшим же, напротив, трудно найти работу или заниматься определенной деятельностью опять же из-за стереотипов. Классическим примером эйджизма в нашем обществе является понятие уважения человека за его возраст.

Прислушиваться к человеку надо за его личные качества, а не за количество прожитых лет. Главной мыслью этого движения являются равные условия и уважение для людей любого возраста.

Возраст - всего лишь цифра (фото: pixabay)

Менспрединг

Еще один термин, который очень подходит к нашим реалиям. Речь идет о позе сидения мужчин, особенно в общественном транспорте. Термин представляет собой сочетание двух слов Мэн (man) и спрединг (spread), что переводится, как "распространять" или "разбрасывать".

Итак, вы поняли, что речь о владельцах "гигантских гениталий", размеры которых заставляют разбрасывать ноги на соседние сидячие места и приносить кучу дискомфорта окружающим людям.

Мем из twitter

Мизогиния и менсплейнинг

Эти понятия описывают предвзятое отношение к женщинам. То есть, когда женщине объясняют что-то как ребенку, или наоборот агрессивно отвечают в стиле "ты все равно не поймешь". Эта проблема существует веками и продолжает процветать в определенных странах, где права женщин остаются на уровне домашних животных.

Любая дискриминация по половому признаку недопустима в современном мире!

Если взять наше общество, то хорошим примером будут ассоциации людей по отношению к мужчине и женщине. Ведь, увидев молодого человека за рулем дорогого авто, пожалуй, никто не подумает, о его "оральных" талантах, а если бы была девушка - мнения были бы противоположные.

Девушки могут заработать на авто! (фото: freepik)

Эйблизм

Этот термин описывает дискриминацию людей с особенностями развития и инвалидностью.

Кроме травли и высмеивания недалекими людьми особенностей других людей, под понятие ейблизма подпадает представление, что людей с особенностями надо априори жалеть, общаться с ними, как с больными и помогать, когда этого не просят.

39-летний Ник Вуйчич - христианский проповедник, мотивационный тренер из Австралии, который родился без рук и ног, доказывает всему миру, что люди с особенностями не могут становиться жертвами дискриминации.

Ник Вуйчич с женщиной и детьми (instagram.com/nickvujicic_cis)

Лукизм

К лукизму относят предвзятое отношение к человеку из-за его внешности, то есть вы еще не знаете человека, но он уже вам нравится или наоборот. Хорошим примером будет агрессия к полным людям или наоборот - стройным.

Это понятие имеет совместимость с сексизмом, ведь обычно хейтеры имеют больше ненависти к представителям определенного пола.

Человеку с большим количеством татуировок может быть сложнее устроиться на работу (фото: pixabay)

По мнению нашей редакции следует быть более человечными и добрыми, тогда эти новые термины не будут актуальными для нашего общества. Уважаем друг друга!