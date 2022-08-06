Бодішеймінг, газлайтинг, лукізм та ще 7 нових термінів, які варто знати кожному

Бодішеймінг

Об'єднавши два слова боді (body - тіло) та шеймінг (shame - ганьба), ми отримуємо термін, яким описують токсичну дискримінацію людини за її особливості тіла. Під удар потрапляють люди різної комплекції, статі, орієнтації та взагалі будь-хто, хто заслуговує цькування, на думку кривдника.

Водночас бодішеймінг привів до появи терміну "бодіпозитив". Гадаємо, тут зрозуміло й без перекладу, про що мова. Люди, яким остогидли непотрібні поради та думки оточуючих щодо їх зовнішності, виступають з гаслом "моє тіло - моє діло".

Іншими словами, щоб соціум та медіа не нав'язували ідеальних критеріїв краси, аби бути щасливим, й мати змогу бути собою і любити себе тут і зараз.

Одна з найвідоміших борчинь за бодіпозитив - найбільша плюс-сайз модель світу, 37-річна Тесс Холідей.

Відома фітнес-тренерка Джорджина Кокс колись страждала на анорексію. Тепер вона закликає жінок звільнитися від нав'язаних стереотипів і "вдягнути нарешті кляті шорти!"

Джорджина Кокс (колаж РБК-Україна)

Слатшеймінг

Використовуючи це слово при іноземцях, слід знати, що воно також є об'єднанням двох слів. Перше з яких - доволі специфічне та означає поняття "повія" у найгіршому сенсі. Отже, слатшеймінг - це дискримінація жінки за її зовнішній вигляд. Якщо дівчина сексуально виглядає, одягається не так, як комусь подобається, на неї одразу вивішують "ярлик".

Зазвичай такі вирази стосовно дівчат використовують люди, які хочуть потішити своє самолюбство та показати себе краще на фоні незнайомої людини, попередньо нівелюючи можливість того, що це - хороша людина.

Доволі добре логіку такої дискримінації можна побачити порівнявши реакцію людей на кількість статевих партнерів у дівчини та відповідно - хлопця. Першу будуть скоріш за все осуджувати та вішати "ярлик", а другого вважати героєм-коханцем або в гіршому випадку - легковажним.

41-річна Кім Кардашьян прославилася після злитого секс-відео з її екс-бойфрендом Рей Джеєм. Тепер вона - одна з найвпливовіших жінок світу, і щодня доводить, що має право бути сексуальною і відвертою.

Газлайтинг

У 1944 році глядачі побачили американський фільм під назвою "Газове світло" або ж мовою оригіналу "Gas light". Саме цей фільм дав назву та характеристику цьому терміну.

Тож газлайтинг - це навмисна підмінна фактів та обставин під час спілкування одного з партнерів з іншим. З часом у жертви виникає невпевненість у власному здоровому глузді. Спотворюючи навколишній світ, газлайтер може довести партнера до нервового зриву або навіть божевільні.

Класичним прийомом газлайтера є знецінення спогадів, подій та почуттів жертви. Будь-яке адекватне твердження буде піддаватися сумнівам та уточненням, чи справді все так, як є. Подібних маніпуляцій із знецінення може бути безліч.

Газлайтинг може довести жертву до божевільні (фото: freepik)

Сталкінг

Це - манія переслідування людини, що вам подобається. Постійна незапланована присутність людини у житті іншої з елементами морального тиску на психіку об'єкта симпатії.

Також поширеним варіантом сталкінгу є переслідування колишнього партнера з метою повернути його у стосунки.

У деяких країнах поширена практика, коли судовим рішенням можна захистити себе від сталкінгу. Переслідувач отримує заборону на наближення на певну відстань до об'єкту переслідування. В Україні, на жаль, така практика не поширена.

У 2019-му році Організація Amnesty International Ukraine запропонувала відзначати День протидії сталкінгу 14 травня і закликала користувачів ділитися у соцмережах історіями про переслідування, з яким вони стикнулися.

Часто жертвами переслідувань стають зірки. Наприклад, Славу Камінську, екс-солістку НеАнгелів, кілька років переслідував набридливий залицяльник. Він навіть розвідав її адресу, і проник через охорону до дверей.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Чайлдфрі

Представники цього руху не виступають проти дітей або їх батьків, як дехто помилково вважає. Чайлдфрі-люди роблять обдуманий вибір на користь того, щоб не мати дітей.

Таким чином вони виступають проти природи обов'язкового розмноження та соціальних стереотипів згідно з якими, ви зобов'язані мати дітей, аби не зустріти осуд.

Тому перш ніж питати у своєї знайомої, чому їй вже 35, а вона ще не народила, подумайте двічі. Можливо, це її свідомий вибір.

Відомі чайлдфрі-зірки: Ольга Навроцька, Кайлі Міноуг, Рене Зелвегер, Дженніфер Еністон, Опра Вінфрі, Наомі Кемпбелл, Руперт Еверет, Харукі Муракамі.

Учасник ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) та Ольга Навроцька разом вже 13 років. Пара не перебуває в шлюбі, у них немає дітей і вони їх не планують.

Ольга Навроцька та Фагот (instagram.com/navro)

Ейджизм

Термін, який описує проблему дискримінації за віком. Для нашого суспільства це дуже актуально, адже до молодих людей існує упереджене відношення, аргументоване віком. Думки та почуття молоді знецінюються старшими, адже останні "краще знають".

Старшим же, навпроти, важко знайти роботу або займатися певною діяльністю знову ж таки через стереотипи. Класичним прикладом ейджизму у нашому суспільстві є поняття поваги людини за її вік.

Прислухатися до людини треба за її особисті якості, а не за кількість прожитих років. Головною думкою цього руху є рівні умови та повага для людей будь-якого віку.

Вік - лише цифра (фото: pixabay)

Менспредінг

Ще один термін, який дуже підходить до наших реалій. Мова йде про позу сидіння чоловіків, особливо у громадському транспорті. Термін є поєднанням двох слів мен (man) та спредінг (spread), що перекладається, як "поширювати" або "розкидати".

Тож, ви зрозуміли, що мова про власників "гігантських геніталій", розміри яких змушують розкидати ноги на сусідні сидячі місця та приносити купу дискомфорту навколишнім людям.

Мем з twitter

Мізогінія та менсплейнінг

Ці поняття описують упереджене ставлення до жінок. Тобто, коли жінці пояснюють щось як дитині, або навпаки агресивно відповідають у стилі "ти все одно не зрозумієш". Ця проблема існує століттями та продовжує квітнути у певних країнах, де права жінок залишаються на рівні хатніх тваринок.

Будь-яка дискримінація за статевою ознакою є недопустимою у сучасному світі!

Якщо взяти наше суспільство, то гарним прикладом будуть асоціації людей стосовно чоловіка та жінки. Адже, побачивши молодого чоловіка за кермом коштовного авто, мабуть, ніхто не подумає, про його "оральні" таланти, а якби була дівчина - думки були б протилежні.

Дівчата можуть заробити на авто! (фото: freepik)

Ейблизм

Цей термін описує дискримінацію людей з особливостями розвитку та інвалідністю.

Окрім цькування та висміювання недалекими людьми особливостей інших людей, під поняття ейблизму підпадає уявлення, що людей з особливостями треба апріорі жаліти, спілкуватися з ними, як з хворими та допомагати, коли цього не просять.

39-річний Нік Вуйчич - християнський проповідник, мотиваційний тренер з Австралії, який народився без рук та ніг, доводить всьому світу, що люди з особливостями не можуть ставати жертвами дискримінації.

Нік Вуйчич з жінкою і дітьми (instagram.com/nickvujicic_cis)

Лукізм

До лукізму відносять упереджене ставлення до людини через її зовнішність, тобто ви ще не знаєте людину, але вона вже вам подобається чи навпаки. Гарним прикладом буде агресія до повних людей або навпаки - струнких.

Це поняття має сумісність з сексизмом, адже зазвичай хейтери мають більше ненависті до представників певної статі.

Людині з великою кількістю татуювань може бути складніше влаштуватися на роботу (фото: pixabay)

На думку нашої редакції слід бути більш людяними та добрими, тоді ці нові терміни не будуть актуальними для нашого суспільства. Поважаймо одне одного!