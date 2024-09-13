Бодіпозитивні: 5 зірок, які не комплексують через зайву вагу

Ліззо

Ліззо є яскравою фігурою бодіпозитивного руху. Співачка, що важить близько 140 кг, виступає проти фетшеймінгу й активно підтримує людей у прийнятті їхньої зовнішності. Вона сміливо публікує фотографії в купальниках з не завжди вигідних ракурсів, носить латексне вбрання, короткі шорти і відверті сукні, не соромлячись бути собою.

Ліззо (фото: instagram.com/lizzobeeating)

Емі Шумер

Емі захоплюється своєю фігурою і з задоволенням бере участь у відвертих фотосесіях, які лише підсилюють її впевненість у своїх формах. По секрету: Емі не вважає себе "пишною". Справжній приклад для багатьох!

Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Мелісса Маккарті

Для актриси її форми стали справжньою візитною карткою. Мелісса із задоволенням виконувала ролі чарівних дівчат із пишними формами в комедійних фільмах! Вона ніколи не соромилася своєї статури і навіть запустила власний бренд одягу з розширеною розмірною лінійкою, доводячи, що можна мати стильний вигляд за будь-якої ваги.

Мелісса Маккарті (фото: instagram.com/melissamccarthy)

Барбі Феррейра

24-річна зірка "Ейфорії" стала натхненням для молоді, довівши, що крутою, сексуальною і стильною можна бути з будь-якими формами і вагою. До речі, Барбі не вважає себе моделлю плюс-сайз: "У мене 50-й розмір - і що з того? Я завжди повторюватиму: головне - це бути в гармонії з собою".

Барбі Феррейра (фото: instagram.com/barbieferreira)

Тесс Холлідей

Тесс вважається найбільшою моделлю у світі з вагою 155 кілограмів. Нещодавно вона зізналася, що страждає на атипову анорексію. У своїх соціальних мережах Тесс закликає відмовитися від засудження людей за їхню вагу або зміни в зовнішності: "Ви можете жити так, як хочете, вже сьогодні, незалежно від того, який вигляд має ваше тіло. Я хочу, щоб мої щоки надихали вас жити без виправдань - сьогодні, завтра і щодня".

Тесс Холлідей (фото: instagram.com/tessholliday​​​​​​​)