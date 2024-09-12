5 зірок, які втратили роботу через зайву вагу

Нерідко продюсери та режисери відмовляють у співпраці моделям та акторам, чиї фігури можуть здатися далекими від загальноприйнятих ідеалів. Сьогодні складно уявити, що зовнішність цих знаменитостей колись не вписувалася в стандарти краси.

Райан Гослінг

Раян завжди був у чудовій фізичній формі, тому складно уявити, що хтось відмовився б працювати з таким талановитим актором через зайву вагу. Однак саме через власну ініціативу Гослінг втратив роль. У 2010 році його затвердили на головну роль у фільмі "Милі кістки", де він мав зіграти батька померлої дівчинки.

Актор вирішив, що його фігура не зовсім підходить для цього персонажа, і без запиту з боку режисерів стрімко набрав зайві кілограми. Коли творці фільму побачили його в такому вигляді, вони були приголомшені, і ця ідея їм не сподобалася.

Райан Гослінг (фото: Кіноріум)

"Вони сказали: "У нас було інше уявлення про те, який вигляд має мати персонаж». А я-то думав, що він має важити 95 кілограмів. Мені навіть доводилося топити морозиво Haagen Dazs, коли хотілося пити. Я вірив, що все вийде, я був схвильований, але коли я вийшов на знімальний майданчик, то почув: "Ти маєш жахливий вигляд"б - зізнавався актор в одному з інтерв'ю.

Після цього головна роль у кінострічці дісталася Марку Волбергу, а Раяну довелося повертатися у форму.

Емі Шумер

Актриса завжди мала пишні форми, але це не завадило їй домогтися успіху в кіно, адже їй часто пропонували ролі добрих, повненьких персонажів. У 2015 році Емі отримала головну роль у фільмі "Дівчина без комплексів", проте її попросили скинути кілька кілограмів. Шумер погодилася на цю умову, але дала собі обіцянку більше ніколи не худнути заради ролі, вважаючи, що в неї немає зайвої ваги.

На жаль, продюсери та режисери часто думали інакше. Акторка розповідала, що на кількох кастингах їй пропонували роботу лише за умови, що до початку зйомок вона значно схудне. Після її відмови творці фільмів просто розводили руками і прощалися з нею.

Емі Шумер (фото: Кіноріум)

Девід Харбор

Девід одного разу спробував потрапити на зйомки фільму "Люди Ікс". Він пробувався на роль Пузиря і навіть успішно пройшов кастинг. Натхненний успіхом, Гарбор почав веселитися, показуючи живіт і граючись із ним на очах у всіх. Однак продюсери та режисери були приголомшені не його поведінкою, а його фізичною формою.

Пізніше вони зустрілися з Девідом і повідомили, що передумали працювати з ним, водночас порадивши задуматися про здоров'я і почати скидати вагу.

Девід Харбор (фото: instagram.com/dkharbour​​​​​​​)

Кейт Аптон

У 2011 році Кейт стала однією з "ангелів" Victoria's Secret і разом з іншими моделями демонструвала нові колекції нижньої білизни на подіумі. Однак через деякий час кастинг-директорка бренду Вікторія Неофіту-Апостолу заявила, що вони більше не працюватимуть з Аптон. Причиною стали її пишні форми - виявилося, що багато хто був незадоволений присутністю моделі з такою фігурою на показах.

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton​​​​​​​)

Кріссі Тейген

На початку своєї кар'єри Кріссі уклала угоду з відомим брендом. Однак, коли модель була готова приступити до зйомок, керівництво компанії попросило її покинути студію, пояснивши це тим, що вони не хочуть бачити у своїй рекламі дівчину з пишними формами.

Кріссі Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​​​​​​)