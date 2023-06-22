Бодіпозитив. Загроза для суспільства чи шлях до визволення від стандартів?

Для початку розберемось, що таке бодіпозитив

Якщо говорити в цілому, то це рух або філософія, що спонукає до прийняття і поваги різних типів тіл. Незалежно від їхньої форми, розміру, ваги чи зовнішнього вигляду. Цей термін з'явився в контексті боротьби зі стереотипами про "ідеальне" тіло, які домінують у суспільстві та впливають на самооцінку людей.

Головна ідея бодіпозитиву полягає в тому, щоб перестати оцінювати себе та інших стандартами краси, зосередитися на самопочутті й дбати про своє фізичне та психічне здоров'я незалежно від зовнішнього вигляду.

Він акцентує на тому, що кожен має право на повагу, гідність та любов до свого тіла.

Бодіпозитив підкреслює необхідність самоприйняття і самовизначення, шанує різноманіття тіл і доносить, що краса не має бути одноманітною. Цей рух спонукає людей дивитися на свої тіла як на інструменти, які дозволяють нам діяти та насолоджуватися життям, а не лише як на об'єкт для оцінки.

Чому бодіпозитив важливий?

Бодіпозитив повинен бути, він несе правильний психологічний настрій.

Нікому немає бути діла до того, як виглядає інша людина. Ніхто не має права нав’язувати іншій людині, як вона має виглядати, в яких повинна бути параметрах, що красиво, а що не красиво, що можна висміювати, а що ні.

Це про особисті кордони, про любов до себе, про прийняття свого тіла. Якщо дівчині подобається у своєму тілі, ніхто не має права сказати, що це тіло негарне. Це її особисте діло, її тіло - це лише її справа і лише вона може вирішувати, як вона має виглядати.

Через те, що у свій час Інстаграм нав’язував нам шкідливі моделі поведінки, виставляв жіноче тіло, як об’єкт та заклав нереалістичне представлення про зовнішній вигляд. Тепер у нас є величезна кількість жінок, які ненавидять своє тіло та дивляться на себе з огидою. Через це вони мають проблеми з самооцінкою і проживають життя в тілі, яке ненавидять.

Бодіпозитив - це не про виправдання, щоб не займатись собою. Будь-яке заняття своїм тілом, будь-то схуднення, набір маси чи просто тренування, мають бути не з позиції "я товста, мені потрібно схуднути", а з позитиву, простого бажання піклуватись про своє тіло. Бажання робити його здоровішим.

Тенденція до бодіпозитиву дуже позитивно впливає на наше суспільство. Жінки ментально стають більш розслаблені та приймають себе, а отже ймовірність переїдань на фоні стресу знижується. До того ж люди, які все-таки змінюють своє тіло, змінюють його з любові до себе, що допомагає їм отримати якісний результат.

Не варто забувати, що є захворювання при яких надлишкова маса тіла є нормою. Наприклад: цукровий діабет, синдром полікістозних яєчників, інсулінорезистентність і багато інших. В такому випадку жінкам треба вчитись любити своє тіло, бо воно змінюється через хворобу.

Стандарти краси можуть впливати на розвиток харчових розладів, таких як анорексія, булімія та порушення сприйняття тіла. Вони поширюються через рекламу, модельні агентства, кіно та соціальні медіа, часто пропагують тонку фігуру та ідеалізують стрункість. Це може створювати тиск на людей мати "ідеальне" тіло, незалежно від їх генетичних особливостей, фізіологічних потреб та здоров'я. Впевненість у власному зовнішньому вигляді може стати пріоритетом над здоровим харчуванням, що призводить до розладів харчування.

Все більше дівчат обирає бодіпозитив, тому що нарешті навчаються відстоювати особисті кордони, вчаться любити себе, а не слідувати якимось тенденціям, і це - прекрасно.