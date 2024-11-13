Бобровий Супермісяць: дата і що категоричного не можна робити
Бобровий Супермісяць - важлива подія як для астрономії, так і для астрології. Вважається, що зміна положення планет може мати наслідки, тому цього дня не слід робити певні речі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, чому Бобровий Супермісяць отримав таку назву і що не слід робити цього дня.
Що таке Бобровий Супермісяць
Термін "супермісяць" був винайдений у 1979 році, щоб описати явище, коли повний Місяць збігається з його найближчою відстанню до Землі.
Через те, що Місяць обертається навколо Землі по еліпсу - овалу, він наближається і віддаляється від Землі під час руху навколо неї. Найвіддаленіша точка цього еліпсу, яка називається апогеєм, знаходиться на відстані близько 407 164 кілометрів від Землі.
Найближча точка - перигей - знаходиться на відстані в приблизно 363 711 кілометрів від Землі. Коли повний місяць відбувається в перигеї або поблизу нього, він виглядає трохи більшим і яскравішим, ніж "звичайний" повний місяць - що й породило термін "супермісяць".
Супермісяць здається більшим та яскравішим (ілюстративне фото: Freepik)
Цьогорічний Бобровий Місяць - останній з чотирьох супермісяців у 2024 році, після серпневого Осетрового Місяця, вересневого Місяця врожаю та жовтневого Місяця мисливця.
Хоча офіційно місяць буде повним о 23:28 (21:28 за Гринвічем) 15 листопада, Бобровий Місяць найкраще спостерігати, коли він сходить в ранніх сутінках, невдовзі після того, як зайде сонце.
Явище також можна спостерігати 16 листопада, приблизно через 20-30 хвилин після заходу сонця. Крім цього, 15 листопада з лывого боку від Місяця можна побачити зоряне скупчення Плеяди, а 16 листопада воно буде знаходитися з правого верхнього боку від небесного тіла.
Хоча спостерігати повний Місяць можна без будь-яких оптичних приладів, бінокль та телескопи допоможуть розгледіти деталі на його поверхні.
Чому Бобровий Супермісяць має таку назву
Назва листопадового повного місяця виникла в результаті спостережень американськими племенами за тваринами, які активно готували оселі до зими.
Супермісяць називають Бобровим на честь бобрів, які зазвичай будують свої зимові греблі та запасаються їжею в цю пору року на північному сході США. До того ж період до Бобрового Супермісяця був зручним для полювання на цих тварин.
В Бобровий Супермісяць бобри укріплюють греблі (ілюстративне фото: Freepik)
У Північній Америці Бобровий супермісяць також називають Морозним Місяцем і Сніговим Місяцем, тому що наближається зима з морозами. А від корінних мешканців явище отримало назву, яка перекладається "Місяць, що замерзає".
Що не можна робити у Бобровий Супермісяць
Бобровий Супермісяць вважається періодом потужної енергетики. В астрології повний місяць вважається етапом завершення, а також кульмінації емоцій.
Цей період може підштовхувати до раптових змін і нових проєктів. Однак астрологи радять "наслідувати бобрів", які готуються до зими, укріплюючи греблі.
Це чудовий час для внутрішнього зцілення, зосередження на сімейному житті та побудови духовного зв'язку. В Бобровий Супермісяць не варто починати нові справи - краще завершити старі або відкласти плани до наступної зміни сезонів.
Окрім цього, не слід вирішувати будь-які конфлікти - енергія Бобрового Супермісяця загострює емоції, що може призвести до неконтрольованого результату та зруйнувати стосунки.
В цей період важливо зосередитися на звичних справах та уникати імпульсивності. Попри те, що важливо відпускати негативні думки, під впливом Супермісяця це слід робити вкрай обережно та усвідомлено.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: NASA, Live Science, The Old Farmer's Almanac, Spirituality&Health.