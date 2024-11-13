Бобровое Суперлуние: дата и что категорического нельзя делать

Бобровое Суперлуние - важное событие как для астрономии, так и для астрологии. Считается, что изменение положения планет может иметь последствия, поэтому в этот день не следует делать определенные вещи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, почему Бобровое Суперлуние получило такое название и что не следует делать в этот день.

Что такое Бобровое Суперлуние

Термин "суперлуние" был придуман в 1979 году, чтобы описать явление, когда полная Луна совпадает с его ближайшим расстоянием до Земли.

Из-за того, что Луна вращается вокруг Земли по эллипсу - овалу, она приближается и удаляется от Земли во время движения вокруг нее. Самая отдаленная точка этого эллипса, которая называется апогеем, находится на расстоянии около 407 164 километров от Земли.

Ближайшая точка - перигей - находится на расстоянии в примерно 363 711 километров от Земли.

Суперлуна кажется больше и светлее (иллюстративное фото: Freepik)

Нынешняя Бобровая Луна - последнее из четырех суперлуний в 2024 году, после августовской Осетровой Луны, сентябрьской Луны урожая и октябрьской Луны охотника.

Хотя официально месяц будет полным в 23:28 (21:28 по Гринвичу) 15 ноября, Бобровую Луну лучше всего наблюдать, когда она сходит в ранних сумерках, вскоре после того, как зайдет солнце.

Явление также можно наблюдать 16 ноября, примерно через 20-30 минут после заката. Кроме этого, 15 ноября слева от Луны можно увидеть звездное скопление Плеяды, а 16 ноября оно будет находиться с правой верхней стороны от небесного тела.

Хотя наблюдать полную Луну можно без каких-либо оптических приборов, бинокль и телескопы помогут рассмотреть детали на ее поверхности.

Почему Бобровое Суперлуние имеет такое название

Название ноябрьского полнолуния возникло в результате наблюдений американскими племенами за животными, которые активно готовили дома к зиме.

Суперлуние называют Бобровым в честь бобров, обычно строящих свои зимние плотины и запасающихся едой в это время года на северо-востоке США. К тому же период до Бобрового Суперлуния был удобен для охоты на этих животных.

В Бобровое Суперлуние бобры укрепляют плотины (иллюстративное фото: Freepik)

В Северной Америке Бобровую Суперлуну также называют Морозной Луной и Снежной Луной, потому что приближается зима с морозами. А от коренных жителей явление получило название, которое переводится "Месяц, который замерзает".

Что нельзя делать в Бобровое Суперлуние

Бобровое Суперлуние считается периодом мощной энергетики. В астрологии полнолуние считается этапом завершения, а также кульминации эмоций.

Этот период может подталкивать к внезапным изменениям и новым проектам. Однако астрологи советуют "подражать бобрам", которые готовятся к зиме, укрепляя плотины.

Это прекрасное время для внутреннего исцеления, сосредоточения на семейной жизни и построения духовной связи. В Бобровое Суперлуние не стоит начинать новые дела - лучше завершить старые или отложить планы до следующей смены сезонов.

Кроме этого, не следует разрешать какие-либо конфликты - энергия Бобровой Суперлуны обостряет эмоции, что может привести к неконтролируемому результату и разрушить отношения.

В этот период важно сосредоточиться на привычных делах и избегать импульсивности. Несмотря на то, что важно отпускать негативные мнения, под влиянием Суперлуния это следует делать крайне осторожно и осознанно.