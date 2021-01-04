Блюда на Святвечер: Клопотенко показал 12 постных рецептов, которые удивят

Клопотенко дал 12 постных рецептов на Святвечер (Коллаж РБК-Украина)

Святвечер – это особенный праздник для всех христиан. Его обычно встречают в семейном кругу и на стол ставят 12 постных блюд. Обязательно должна быть кутя, блюдо из грибов, борщ и узвар.

Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал свою постное меню для Святвечера. Оригинальные рецепты они разместил на своем сайте.

"Самое главное блюдо на рождественском столе в святвечер – кутя. У каждой семьи есть свой рецепт этого блюда, но я рекомендую попробовать и мой вариант, тем более, что он достаточно традиционный", - написал Клопотенко.

1. Кутя

Пшеница – 1 стакан

Вода – 4 стакана

Сливочное масло – 50 г

Мед – 2-3 ст. ложки

Мак – 2-3 ст. ложки

Грецкие орехи – горсть

Курага – 100 г

Изюм – 1 горсть

Лимон – 1 шт. (цедра и сок)

Корень имбиря – 1 см

Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

Добавьте горсть рубленных грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

2. Постный борщ с копченой грушей

Вода – 2 л

Свекла – 1 шт

Лук- 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Сахар – 1 ст. ложка

Томатная паста – 2 ст. ложки

Груша вяленая – 2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Подсолнечное масло – 2 ст. ложки (для жарки)

Соль, перец

Свеклу помойте и запеките в духовке в течение полутора часов, дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке.

Морковь потрите на терке, лук мелко порежьте. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, сначала обжарьте лук и морковь в течение 2-3 минут, затем тертую свеклу и тушите еще 2 минуты.

Затем добавьте томатную пасту и сахар и тушите еще 2 минуты.

Картошку почистите и порежьте кубиком небольшого размера. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 5 минут.

Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут. Затем добавьте овощную поджарку и порезанную тонкими слайсами грушу, варите еще 5-7 минут, посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте давленый на давилке чеснок.

3. Вешенки с чесноком

Вешенки – 400 г

Чеснок – 2 зубчика

Масло подсолнечное – 2 ст. ложки

Соль, перец

Вешенки (400 г) хорошо промойте, срежьте твердую часть ножки. Нарежьте грибы крупными кусочками. Очистите 2 зубчика чеснока и мелко порубите чеснок ножом.

Разогрейте сковороду с 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла. Жарьте грибы с чесноком, пока из грибов не выпарится лишняя влага, и они не станут мягкими. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Спагетти из цукини с грибами

Цукини или кабачки – 300 г

Вешенки – 150 г

Лимонный сок – 2 ст. ложки

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Мята – 2 веточки

Соль, перец

Цукини помойте и порежьте при помощи специальной экономки с зубчиками на тонкую соломку.

Грибы крупно порежьте и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут. Добавьте цукини, соль, перец и обжаривайте еще 1 минуту.

Добавьте сок лимона и листики мяты. Сразу выложите по тарелкам, чтобы цукини не стали очень мягкими.

5. Цветная капуста с соусом из тахини

Цветная капуста – 1 небольшая головка

Сухие прованские травы – 0,5 ч. ложки

Растительное масло – 1 ст. ложка

Паста тахини – 2 ст. ложки

Мед – 1 ст. ложка

Лимонный сок – 1 ст. ложка

Соль, перец

Головку цветной капусты хорошо промойте и обсушите. Разрежьте капусту вдоль пополам, затем нарежьте каждую из половинок вдоль на слайсы толщиной примерно 1 см. Затем с помощью ножа отделите соцветия капусты от основания.

Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Обжарьте капусту до золотистой корочки с двух сторон, посолите и поперчите по вкусу, добавьте 0,5 ч.л. ароматных сухих трав.

Для приготовления соуса смешайте пасту тахини (2 ст. л.) с 1 ст. л меда. Добавьте лимонный сок (1 ст. л.) и хорошо перемешайте. Если вы захотите сделать соус более жидким, добавьте немного теплой воды и перемешайте.

При подаче полейте цветную капусту соусом из тахини.

6. Запеченный сельдерей

Корень сельдерея – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст. ложка

Соль, перец

Хорошо помойте один небольшой корень сельдерея. Разрежьте на две части, посолите и поперчите по вкусу. Полейте 1 ст. л. растительного масла и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. На 40-80 минут, в зависимости от размера сельдерея. Он должен стать очень мягким.

7. Жареные огурцы

Огурец – 400 г

Перец чили – 5-10 г

Соевый соус – 2 ст. ложки

Подсолнечное масло – 1 ст. ложка

Порежьте огурцы полукольцами шириной примерно 5-6 мм. Перец чили порежьте тонкими слайсами.

Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжарьте огурцы примерно 1 минуту. Затем добавьте соевый соус и перец чили и обжарьте еще 1-2 минуты.

8. Салат со шпинатом и апельсином

Апельсин – 2 шт.

Шпинат – 200 г

Морковь – 100 г

Кунжут – 1 ч. ложка

Апельсиновый сок – 100 мл

Подсолнечное масло – 20 г

Шпинат помойте, обсушите и нарежьте широкими полосками. Вы можете использовать и замороженные брусочки шпината. Для этого разморозьте его при комнатной температуре и хорошо отожмите. Обжарьте на сливочном масле 2 – 3 минуты и добавьте соль по вкусу.

Один апельсин почистите и отделите мякоть от белых перегородок. Из второго апельсина выдавите сок.

Морковь нарежьте кружочками и отварите по принципу приготовления глазированных овощей, только вместо воды добавляем сок апельсина.

Кунжут обжарьте на сухой сковороде 10 -20 секунд, чтобы раскрыть его аромат. Все ингредиенты смешайте и добавьте соус, в котором варилась морковь.

9. Марокканский салат

Апельсин -1 шт.

Красная фасоль консервированная – 150 г

Лимон – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Маслины без косточек – 10 шт.

Крымский лук – 1 шт.

Мята – 2 веточки

Оливковое масло – 1-2 ст. ложки

Черный перец, соль

Апельсин разрежьте пополам. С одной части снимите цедру. Снимите только верхнюю часть, без белого слоя, иначе горечь испортит вкус салата. Дольки апельсина очистите от пленок. У вас должно остаться только чистое апельсиновое филе.

Лук и перец нарежьте кубиками, а маслины – пополам. Смешайте в миске апельсины, лук, перец и маслины, добавьте фасоль.

Приготовьте соус. Cмешайте вилкой сок лимона и половины апельсина с оливковым маслом, заправьте салат. Добавьте мяту, приправьте перцем, солью и тонко нарезанной цедрой апельсина.

10. Вегетарианский пастуший пирог

Чечевица (красная или зеленая) – 1 стакан

Томат – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. ложка

Тмин – 0,5 ч. ложки

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Бульон овощной – 100 мл (или вода)

Картофель – 500 г

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Шампиньоны – 200 г

Соль, перец

Шампиньоны (200 г) помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.

Очистите одну луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками.

Крупную морковку (1 шт.) очистите и натрите на крупной терке.

Томаты (2 шт.) нарежьте на небольшие дольки, а затем нарежьте средними кубиками.

Почистите чеснок (2 зубчика) и мелко порубите его ножом.

Разогрейте сковороду со столовой ложкой растительного масла. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности.

Добавьте к луку тертую морковь и обжаривайте еще несколько минут.

Добавьте в сковороду слайсы шампиньонов, обжаривайте несколько минут.

Чечевицу (1 стакан) отварите в подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке.

Тем временем добавьте в сковородку к овощам томаты, 1 ст. л. томатной пасты и 100 мл овощного бульона (или воды). Тушите 5-7 минут.

Добавьте в сковородку измельченный чеснок.

Переложите в сковороду отваренную чечевицу. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 0,5 ч. л. тмина, перемешайте, тушите 1 минуту.

Картофель (500 г) очистите и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните толкушкой с добавлением оливкового масла (1 ст. л.).

Выложите готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределите по форме.

Покройте слоем картофельного пюре и отправьте в духовку с температурой 180 градусов на 20 минут до появления румяной корочки.

11. Вегетарианские трюфели из фиников

Вяленые финики без косточек – 500 г

Кокосовые сливки – 30 мл

Кэроб – 3 ст. ложки (+2 ст. ложки для верхнего слоя)

Фисташки – 100 г

Грецкие орехи – 100 г

Из фиников удалите косточки, а мякоть разберите на части и выложите в чашу блендера.

Добавьте к финикам 3 ст. л. кэроба (это порошок, заменитель какао).

Измельчите для получения однородной массы. Добавьте кокосовые сливки (30 мл) и еще раз хорошо измельчите.

Сформируйте из измельченных фиников шарики. Старайтесь, чтоб они были примерно одного размера.

Разделите конфеты на 3 части. Первую часть финиковых конфет обваляйте в кэробе (2 ст. л.).

Фисташки (100 г) очистите и порубите ножом. Грецкие орехи (100 г) также порубите ножом.

Вторую часть финиковых трюфелей обваляйте в измельченных крошках фисташек.

Третью часть конфет обваляйте в крошке из грецких орехов. Поставьте все трюфели в холодильник на несколько часов.

12. Узвар

Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 г

Сахар – 2-3 ст. ложки

Розмарин – 4 веточки

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.

Доводим до кипения, добавляем сахар – лично мне нравится, когда узвар не очень сладкий. Снимаем с огня и добавляем крупно порезанные веточки розмарина. Закрываем крышкой и даем настояться. При подаче на стол добавляем немного свежих листочков розмарина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер.

А также рассказывали о том, что Клопотенко рассказал, как прийти в себя после праздников.