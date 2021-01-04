Страви на Святвечір: Клопотенко показав 12 пісних рецептів, які здивують

Клопотенко дав 12 пісних рецептів на Святвечір (Колаж РБК-Україна)

Святвечір – це особливе свято для всіх християн. Його зазвичай зустрічають в родинному колі й на стіл ставлять 12 пісних страв. Обов'язково повинна бути кутя, страву з грибів, борщ і узвар.

Переможець кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав своє пісне меню для Святвечора. Оригінальні рецепти вони розмістив на своєму сайті.

"Найголовніше блюдо на різдвяному столі у святвечір – кутя. У кожній сім'ї є свій рецепт цієї страви, але я рекомендую спробувати і мій варіант, тим більше, що він достатньо традиційний", - написав Клопотенко.

1. Кутя

Пшениця – 1 склянка

Вода – 4 склянки

масло – 50 г

Мед – 2-3 ст. ложки

Мак – 2-3 ст. ложки

Волоські горіхи – жменя

Курага – 100 г

Родзинки – 1 жменя

Лимон – 1 шт. (цедра і сік)

Корінь імбиру – 1 см

Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.

Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.

Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.

Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.

Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.

Лимон (1 шт.) добре помийте і обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.

2. Пісний борщ з копченою грушею

Вода – 2 л

Буряк – 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Цукор – 1 ст. ложка

Томатна паста – 2 ст. ложки

Груша в'ялена – 2 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Соняшникова олія – 2 ст. ложки (для смаження)

Сіль, перець

Буряк помийте і запечіть в духовці протягом півтора години, дайте охолонути, очистіть і натріть на крупній тертці.

Моркву потріть на тертці, цибулю дрібно поріжте. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією, спочатку обсмажте цибулю і моркву протягом 2-3 хвилин, потім натертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини.

Потім додайте томатну пасту і цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.

Картоплю почистіть і поріжте кубиками невеликого розміру. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин.

Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин. Потім додайте овочеву піджарку і порізану тонкими слайсами грушу, варіть ще 5-7 хвилин, посоліть і поперчіть за смаком. В кінці приготування додайте роздавлений часник.

3. Гливи з часником

Гливи – 400 г

Часник – 2 зубчики

Олія соняшникова – 2 ст. ложки

Сіль, перець

Гливи (400 г) добре промийте, зріжте тверду частину ніжки. Наріжте гриби великими шматочками. Очистіть 2 зубчики часнику і дрібно порубайте часник ножем.

Розігрійте сковороду з 2 ст. л. ароматної олії. Смажте гриби з часником, поки з грибів не випарується зайва волога, і вони не стануть м'якими. Посоліть і поперчіть за смаком.

4. Спагетті з цукіні з грибами

Цукіні або кабачки – 300 г

Гливи – 150 г

Лимонний сік – 2 ст. ложки

Оливкова олія – 1 ст. ложка

М'ята – 2 гілочки

Сіль, перець

Цукіні помийте і поріжте за допомогою спеціальної економки із зубчиками на тонку соломку.

Гриби крупно поріжте і обсмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Додайте цукіні, сіль, перець і обсмажуйте ще 1 хвилину.

Додайте сік лимона і листочки м'яти. Відразу викладіть по тарілках, щоб цукіні не стали дуже м'якими.

5. Цвітна капуста з соусом з тахіні

Цвітна капуста – 1 невелика головка

Сухі прованські трави – 0,5 ч. ложки

Рослинне масло – 1 ст. ложка

Паста тахіні – 2 ст. ложки

Мед – 1 ст. ложка

Лимонний сік – 1 ст. ложка

Сіль, перець

Головку цвітної капусти добре промийте і обсушіть. Розріжте капусту уздовж навпіл, потім наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Потім за допомогою ножа зніміть суцвіття капусти від підстави.

Розігрійте сковороду з 1 ст. л. рослинного масла. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з двох сторін, посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. запашних сухих трав.

Для приготування соусу змішайте пасту тахіні (2 ст. л.) з 1 ст. л меду. Додайте лимонний сік (1 ст. л.) і добре перемішайте. Якщо ви захочете зробити соус більш рідким, додайте трохи теплої води і перемішайте.

При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.

6. Запечена селера

Корінь селери – 1 шт.

Олія соняшникова – 1 ст. ложка

Сіль, перець

Добре помийте один невеликий корінь селери. Розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть за смаком. Полийте 1 ст. л. рослинного масла і відправте в духовку, розігріту до 200 градусів. На 40-80 хвилин, залежно від розміру селери. Він повинен стати дуже м'яким.

7. Смажені огірки

Огірок – 400 г

Перець чилі – 5-10 г

Соєвий соус – 2 ст. ложки

Соняшникова олія – 1 ст. ложка

Огірки поріжте півкільцями шириною приблизно 5-6 мм. Перець чилі поріжте тонкими слайсами.

Розігрійте сковороду з соняшниковою олією на середньому вогні. Обсмажте огірки приблизно 1 хвилину. Потім додайте соєвий соус і перець чилі і обсмажте ще 1-2 хвилини.

8. Салат зі шпинатом і апельсином

Апельсин – 2 шт.

Шпинат – 200 г

Морква – 100 г

Кунжут – 1 ч. ложка

Апельсиновий сік – 100 мл

Соняшникова олія – 20 г

Шпинат помийте, обсушіть і наріжте широкими смужками. Ви можете використовувати і заморожені брусочки шпинату. Для цього розморозьте його при кімнатній температурі і добре відіжміть. Обсмажте на вершковому маслі 2 – 3 хвилини, додайте сіль за смаком.

Один апельсин почистіть і відокремте м'якоть від білих перегородок. З другого апельсина вичавіть сік.

Моркву наріжте кружечками і відваріть за принципом приготування глазурованих овочів, тільки замість води додаємо сік апельсина.

Кунжут обсмажте на сухій сковороді 10 -20 секунд, щоб розкрити його аромат. Всі інгредієнти змішайте і додайте соус, в якому варилася моркву.

9. Марокканський салат

Апельсин -1 шт.

Червона квасоля консервована – 150 г

Лимон – 1 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Маслини без кісточок – 10 шт.

Кримська цибуля – 1 шт.

М'ята – 2 гілочки

Оливкова олія – 1-2 ст. ложки

Чорний перець, сіль

Апельсин розрізати навпіл. З однієї частини зніміть цедру. Зніміть верхню частину, без білого шару, інакше гіркота зіпсує смак салату. Часточки апельсина очистіть від плівок. У вас повинно залишитися тільки чисте апельсинове філе.

Цибулю і перець наріжте кубиками, а оливки – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець, маслини, додайте квасолю.

Приготуйте соус. Змішайте виделкою сік половини лимона і апельсина з оливковою олією, заправьте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.

10. Вегетаріанський пастуший пиріг

Сочевиця (червона або зелена) – 1 склянка

Томат – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст. ложка

Кмин – 0,5 ч. ложки

Морква – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

овочевий Бульйон – 100 мл (або вода)

Картопля – 500 г

Оливкову олію – 2 ст. ложки

Печериці – 200 г

Сіль, перець

Печериці (200 г) помийте, очистіть від шкірки і наріжте тонкими слайсами.

Одну цибулину очистіть і наріжте її дрібними кубиками.

Велику моркву (1 шт) очистіть і натріть на крупній тертці.

Томати (2 шт.) наріжте на невеликі часточки, а потім наріжте середніми кубиками.

Почистіть часник (2 зубчики) і дрібно порубайте ножем.

Розігрійте сковороду зі столовою ложкою рослинного масла. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості.

Додайте до цибулі терту моркву і обсмажуйте ще кілька хвилин.

Додайте в сковороду слайси печериць, обсмажуйте кілька хвилин.

Сочевицю (1 склянка) відваріть в підсоленій воді до готовності, відповідно до інструкції на упаковці.

Тим часом додайте в сковорідку до овочів томати, 1 ст. л. томатної пасти, 100 мл овочевого бульйону (або води). Тушкуйте 5-7 хвилин.

Додайте в сковорідку подрібнений часник.

Перекладіть на сковороду відварену сочевицю. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. кмину, перемішайте, тушкуйте 1 хвилину.

Картоплю (500 г) очистіть і зваріть в підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачиком з додаванням оливкової олії (1 ст. л.).

Викладіть готову начинку з овочів з сочевицею в форму для запікання і рівномірно розподіліть по формі.

Покрийте шаром картопляного пюре і відправте в духовку з температурою 180 градусів на 20 хвилин до появи рум'яної скоринки.

11. Вегетаріанські трюфелі з фініків

В'ялені фініки без кісточок – 500 г

Кокосові вершки – 30 мл

Кероб – 3 ст. ложки (+2 ст. ложки для верхнього шару)

Фісташки – 100 г

Волоські горіхи – 100 г

З фініків видаліть кісточки, а м'якоть розберіть на частини і покладіть в чашу блендера.

Додайте до финикам 3 ст. л. кэроба (це порошок, замінник какао).

Подрібніть для отримання однорідної маси. Додайте кокосові вершки (30 мл) і ще раз добре подрібніть.

Сформуйте з подрібнених фініків кульки. Намагайтеся, щоб вони були приблизно одного розміру.

Розділіть цукерки на 3 частини. Першу частину фінікових цукерок обваляйте в кэробе (2 ст. л.).

Фісташки (100 г) очистіть і порубайте ножем. Волоські горіхи (100 г) також порубайте ножем.

Другу частину фінікових трюфелів обваляйте в подрібнених крихтах фісташок.

Третю частину цукерок обваляйте в крихті з волоських горіхів. Поставте всі трюфелі в холодильник на кілька годин.

12. Узвар

Сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 г

Цукор – 2-3 ст. ложки

Розмарин – 4 гілочки

Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.

Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто мені подобається, коли узвар не дуже солодкий. Знімаємо з вогню і додаємо крупно порізані гілочки розмарину. Закриваємо кришкою і даємо настоятися. При подачі на стіл додаємо трохи свіжих листочків розмарину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір.

А також розповідали про те, що Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят.