Блюда, как в ресторане: переехавшая в Польшу украинка рассказала о садах и школах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ольга Кучерюк рассказала об особенностях жизни в Польше

Украинка Ольга Кучерюк сейчас живет вместе со своим мужем и детьми в польском городе Седльце, четыре года назад она навсегда уехала за супругом жить в чужую страну. Женщина рассказала о системе образования в детских садах и школах, а также отметила все плюсы и минусы жизни в Польше, пишет Gazeta.ua.

По словам Ольги, питание для детей в Польше - идеальное.

"Питание в детсадах очень хорошее. Подают блюда, как в ресторане. Украшают, чтобы детям было интересно есть. На завтрак дают различные бутерброды. На обед - суп, борщ украинский, журек. На второе - гарнир с мясом или обжаренной в кляре с кунжутом рыбой. Питание идеальное", - сообщила она.

Фото: Ольга с детьми (gazeta.ua)

По словам украинки, питание в школах - тоже отличное, на полдник всегда дают кисломолочку. Если ребенок не пришел - оплата переносится на другой день. Месячная стоимость питания ребенка в школе - 70 злотых (443 гривны).

Польские сады в плане бюрократии не отличаются от украинских. Если ты не записал ребенка через интернет - в сад не попадаешь.

"Польские детсады почти ничем не отличаются от украинских. Устроиться в середине года - невозможно. Разве что в частный. В государственный надо записаться через интернет. Устраивают только по месту жительства", - сообщила Ольга.

Фото: Ольга Кучерюк (gazeta.ua)

Также украинка рассказала, что детские сады в Польше - интеграционные, в каждой группе есть детки с особенностью развития. Также воспитатели не хвалят детей привселюдно, так как все они разные, все индивидуальности. В школе это работает точно так же.

Для того, чтобы пойти в школу, нужно оформить страховку, а также взнос на походы в кино и филармонию, концерты. Иногда бывает, что скидываются всем классом на канцелярские принадлежности. На ремонт школы никто денег не сдает.

Как мы ранее писали, в Польше при странных обстоятельствах погиб гражданин Украины.