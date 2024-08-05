Яблучний Спас 2024: що не можна робити в день Преображення Господнього, прикмети

Яке завтра свято у церковному календарі

Преображення Господнє - це велике свято для українців та вірян з усього світу. Присвячене воскресінню Ісуса Христа, коли він явився перед учнями в божественному світлі, знаючи про все, що станеться з ним у майбутньому. Це відбулося на горі Фавор, під час молитви Ісуса зі своїми наближеними учнями.

Хоча Преображення сталося у період лютого-березня перед Великоднем, а церква вирішила встановити свято влітку, щоб замінити язичницьке свято врожаю. Стародавні звичаї поєдналися з християнськими віруваннями та перетворилися на Яблучний Спас.

Преображення, Дуччо ді Буонінсінья (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 6 серпня

На Яблучний Спас слід дотримуватись кількох важливих правил:

Обмеження хатніх справ. В цей день не можна займатися домашніми обов'язками, такими як прибирання, шиття чи ремонт. Виняток - приготування їжі.

В цей день не можна займатися домашніми обов'язками, такими як прибирання, шиття чи ремонт. Виняток - приготування їжі. Уникайте вбивства комах. Не вбивайте комах, навіть якщо вони заважають, адже вважається, що це порушує спокій і мир, які повинні панувати у цей день.

Не вбивайте комах, навіть якщо вони заважають, адже вважається, що це порушує спокій і мир, які повинні панувати у цей день. Мир і спокій у стосунках. Важливо уникати сварок, конфліктів і непорозумінь, натомість слід провести день у гармонії та молитвах.

Важливо уникати сварок, конфліктів і непорозумінь, натомість слід провести день у гармонії та молитвах. Прощення і допомога. Пробачте старі образи та не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.

Дотримання цих правил сприятиме збереженню душевного спокою.

Преображення Господнє, частина епістилія середини XII ст. (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції

На Яблучний Спас відзначають кілька важливих традицій. В церкві святять вінки з квітів, трав і пшениці, а на полях ставлять “Спасову бороду” з останніх колосків, прикрашених стрічкою. Цей звичай має давні дохристиянські корені.

Також поминають померлих, які, за віруваннями, можуть приходити до живих у цей день. Вірять, що наші пращури охороняють господарство та урожай, тому залишають для них гостинці, запалюють свічки, печуть хліб і поливають його медом.

Святкова їжа включає пироги з яблуками та грушами, печені яблука з медом, узвар або кисіль з груш, а також "шулики" з маком і медом. Також готують варення, консервують фрукти і компоти.

Окрім цього, проводять магічні ритуали для забезпечення родючості землі, окроплюючи зорану землю священною водою.

Не забувають про допомогу бідним, частуючи їх освяченими фруктами і приносячи плоди на цвинтар, залишаючи їх на могилах, особливо на тих, що залишились недоглянутими.

Церква Преображення Господнього у Львові (фото: Вікіпедія)

У кого день ангела завтра

Сьогодні іменини святкують: Лев, Спас.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: