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Яблоки могут быть опасны: кому их категорически нельзя есть

Четверг 20 августа 2020 06:48
Яблоки могут быть опасны: кому их категорически нельзя есть
Яблоки могут быть опасны в больших количествах (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Специалисты по питанию рассказали об опасности яблок

Наступил сезон яблок, уже появились ранние сорта, но, как оказалось эти плоды полезны не для всех. Если их есть в большом количестве людям с проблемами желудка и желчного пузыря - это может очень навредить здоровью. Дело в том, что в этих фруктах содержится много клетчатки и фруктовых кислот.

"Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. (...) Обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре", — рассказали диетологи изданию "МедикФорум".

Специалисты предупреждают о риске обострения язвы и гастрита и колитов, если есть много фруктов в день.

По словам экспертов, увлекаться этим фруктом не стоит людям с ожирением и сахарным диабетом, поскольку среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр.

Всем остальным без вреда для здоровья можно съедать максимум четыре яблока в день, причем, после основного приема пищи.

Этот плод является рекордсменом по содержанию железа, так что он помогает избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Как мы ранее сообщали, специалисты рассказали, какие заболевания организма могут стать серьезным противопоказанием для употребления персиков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что у дыни есть серьезные противопоказания.

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