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Яблука можуть бути небезпечні: кому їх категорично не можна їсти

Четвер 20 серпня 2020 06:48
Яблука можуть бути небезпечні: кому їх категорично не можна їсти
Яблука можуть бути небезпечні у великих кількостях (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Фахівці з харчування розповіли про небезпеку яблук

Настав сезон яблук, вже з'явилися ранні сорти, але, як виявилося, ці плоди корисні не для всіх. Якщо їх їсти у великій кількості людям з проблемами шлунку і жовчного міхура - це може дуже нашкодити здоров'ю. Річ у тому, що в цих фруктах міститься багато клітковини і фруктових кислот.

"Яблука містять невеликий відсоток грубої клітковини, але у випадку яблучної монодієти організм отримує її занадто багато. (...) Велика кількість фруктових кислот, одержуваних щодня, провокує запуск запальних процесів у жовчному міхурі", — розповіли дієтологи виданню "МедикФорум".

Фахівці попереджають про ризик загострення виразки та гастриту і коліту, якщо їсти багато фруктів на день.

За словами експертів, захоплюватися цим фруктом не варто людям з ожирінням і цукровим діабетом, оскільки середнє за розміром яблуко прирівнюється до шматку хліба товщиною в один сантиметр.

Всім іншим без шкоди для здоров'я можна з'їдати максимум чотири яблука в день, причому, після основного прийому їжі.

Цей плід є рекордсменом за вмістом заліза, так що він допомагає уникнути кисневому голодуванню і проблемам з серцево-судинною системою.

Як ми раніше повідомляли, фахівці розповіли, які захворювання організму можуть стати серйозним протипоказанням для вживання персиків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у дині є серйозні протипоказання.

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