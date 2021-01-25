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Яблоки могут навредить здоровью: кому нельзя злоупотреблять

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, кому опасно для здоровья злоупотреблять яблоками. Фрукт, безусловно очень полезен, но следует знать меру, особенно некоторым категориям людей.

Если вы едите слишком много яблок, можете получить проблемы с пищеварением и зубами, пишет ETimes.

Медики говорят, что яблоки - идеальный источник клетчатки, но при превышении нормы могут возникнуть вздутие живота и запоры. Чтобы получить необходимое количество "полезностей", необходимо 1-2 яблока в день. Если же съесть больше, может возникнуть определенный дискомфорт.

Хотя яблоки часто советуют есть людям, страдающим от вздутия или проблем с желудком, злоупотребление может это только усугубить.

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Кроме того, фруктоза в избытке может вызвать скачок "сахара в крови". Поэтому людям, имеющим такую проблему, нужно быть осторожнее с яблоками.

Не стоит забывать и о том, что яблоки являются крайне популярным фруктом, поэтому производители в гонке за прибылью накачивают их пестицидами. Таким образом, чрезмерное потребление фруктов может привести к попаданию в организм избыточного количества химических веществ.

А кислота, содержащаяся в яблоках, может стать причиной разрушения зубной эмали.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, следует съедать не более 1-2 яблока в день.

Ранее врачи рассказали, какие признаки могут указать, что вы едите слишком много сладкого.

Также медики рассказали про вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену.

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