Блогерці Стужук, що зрадила Україну, підпалили будинок: закидали коктейлями Молотова

Деталі підпалу будинку Стужук

Як виявилося, невідомі закидали будинок Стужук коктейлями Молотова, де вона вагітна перебувала зі своїми п'ятьма дітьми та новим чоловіком, а також нянею.

"Сьогодні вночі намагалися підпалити мій будинок, у якому живу вагітна на 7-му місяці я, мій чоловік, ще 5 дітей і няня. Кинули 2 коктейлі молотова. А тисячі людей все ще пишуть, що цього мало і, мовляв, подумаєш… ", - написала блогерка-зрадниця.

"А я сиджу і думаю, що якби я спала і не почула - то гараж би спалахнув і вибухнув…..Хейт не знає меж. Люди втратили грані. Люди втрачають душу….

Страшно не лише за своє життя та життя дітей, а й за те, що відбувається з людьми…”, - додала вона.

Стужук у всьому вона звинувачує якусь Юлію, яка, за її словами, і влаштувала це цькування. Також Софія викликала поліцію.

"Приїжджала поліція... Кинули і воно горіло. Антон вибіг, одразу загасив. І, мабуть, налякав тих, хто кидав", - сказала блогерка.

Будинок Софії Стужук намагалися підпалити (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Що написали блогерці користувачі

А на запальній суміші написано було, що це від українців? Чи хейтерів?) може це просто хуліган, а може у чоловіка її проблеми, а може це колишня дружина, а може це від рекламодавців, яким бабки не повернули. Критичне мислення вийшло із чату.

Соня, чому Ви не поїдете до Росії? Для Вас та ваших дітей – це буде найбезпечніше місце. Ви не будете захищені ні в Європі, ні в Латвії.

Хто така Софія Стужук

Нагадаємо, що Стужук була в Україні блогершою-мільйонницею. Восени 2020 року її чоловік Дмитро Стужук помер від ускладнень після коронавірусу. Чоловік теж був відомим блогером з мільйонною аудиторією, розповідав про здоровий спосіб життя, фітнес і спорт.

Після 24 лютого Стужук жодного слова не написала про війну і перебралася до Риги, забравши із собою дітей. Також вона виправдовувала окупантів, вважаючи, що не можна було чіпати Кримський міст. Нещодавно блогерка офіційно відхрестилася від України, сказавши, що повертатися не збирається.