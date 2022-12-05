Предавшей Украину блогерше Стужук подожгли дом: забросали коктейлями Молотова

Украинская блогерша София Стужук, недавно попросившая называть ее россиянкой, жалуется на травлю. К тому же она сообщила, что ее дом в Риге подожгли.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Как оказалось, неизвестные забросали дом Стужук коктейлями Молотова, где она беременная находилась со своими пятью детьми и новым мужем, а также няней.
"Сегодня ночью пытались поджечь мой дом, в котором живу беременная на 7‑м месяце я, мой муж, еще 5 детей и няня. Кинули 2 коктейля молотова. А тысячи человек все еще пишут, что этого мало и, мол, подумаешь….", - написала блогерша-предательница.
"А я сижу и думаю, что если бы я спала и не услышала - то гараж бы загорелся и взорвался…..Хейт не знает границ. Люди потеряли грани. Люди теряют душу….
Страшно не только за свою жизнь и жизнь детей, а и за то, что происходит с людьми…", - добавила она.
Стужук во всем она винит некую Юлию, которая, по ее словам, и устроила эту травлю. Также София вызвала полицию.
"Приезжала полиция… Бросили и оно горело. Антон выбежал, сразу потушил. И, видимо, испугал тех, кто бросал", - сказала блогерша.
Дом Софии Стужук пытались поджечь (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Напомним, что Стужук была в Украине блогершей-миллионицей. Осенью 2020 года умер ее муж Дмитрий Стужук от осложнений после коронавируса. Мужчина тоже был известным блогером с миллионной аудиторией, рассказывал о здоровом образе жизни, фитнесе и спорте.
После 24 февраля Стужук ни слова не написала о войне и перебралась в Ригу, забрав с собой детей. Также она оправдывала оккупантов, считая, что нельзя было трогать Крымский мост. Недавно блогерша официально открестилась от Украины, сказав, что возвращаться не намерена.
Напомним, что украинская блогерша в День единения назвала себя россиянкой и разозлила сеть.
Через полгода после смерти мужа, блогерша решилась на "обновку", и похвасталась в сети новой грудью.