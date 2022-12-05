Предавшей Украину блогерше Стужук подожгли дом: забросали коктейлями Молотова

Детали поджога дома Стужук

Как оказалось, неизвестные забросали дом Стужук коктейлями Молотова, где она беременная находилась со своими пятью детьми и новым мужем, а также няней.

"Сегодня ночью пытались поджечь мой дом, в котором живу беременная на 7‑м месяце я, мой муж, еще 5 детей и няня. Кинули 2 коктейля молотова. А тысячи человек все еще пишут, что этого мало и, мол, подумаешь….", - написала блогерша-предательница.

"А я сижу и думаю, что если бы я спала и не услышала - то гараж бы загорелся и взорвался…..Хейт не знает границ. Люди потеряли грани. Люди теряют душу….

Страшно не только за свою жизнь и жизнь детей, а и за то, что происходит с людьми…", - добавила она.

Стужук во всем она винит некую Юлию, которая, по ее словам, и устроила эту травлю. Также София вызвала полицию.

"Приезжала полиция… Бросили и оно горело. Антон выбежал, сразу потушил. И, видимо, испугал тех, кто бросал", - сказала блогерша.

Дом Софии Стужук пытались поджечь (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Что написали блогерше пользователи

А на зажигательной смеси написано было что это от украинцев? Или хейтеров?) может это просто хулиган, а может у мужика ее проблемы, а может это бывшая жена, а может это от рекламодателей которым бабки не вернули. Критическое мышление вышло из чата.

Соня, почему Вы не уедете в Россию? Для Вас и ваших детей - это будет самое безопасное место. Вы не будете защищены ни в Европе ни в Латвии.

Кто такая София Стужук

Напомним, что Стужук была в Украине блогершей-миллионицей. Осенью 2020 года умер ее муж Дмитрий Стужук от осложнений после коронавируса. Мужчина тоже был известным блогером с миллионной аудиторией, рассказывал о здоровом образе жизни, фитнесе и спорте.

После 24 февраля Стужук ни слова не написала о войне и перебралась в Ригу, забрав с собой детей. Также она оправдывала оккупантов, считая, что нельзя было трогать Крымский мост. Недавно блогерша официально открестилась от Украины, сказав, что возвращаться не намерена.