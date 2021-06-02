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Блогершу из Киева, которая громит съемные квартиры, год назад "копы" спасли от суицида

Автор: Светлана Мащенко

Блогершу из Киева с ником ttiisshhiinnaa, которая разнесла с друзьями очередную съемную квартиру, а потом хаяла приехавшую на вызов полицию, патрульные год назад снимали с Моста метро, откуда девушка собиралась прыгать.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Девушку зовут Маша, ей 18 лет. Пару дней назад она с друзьями разгромила квартиру, куда приехала полиция и служба охраны. Она и ее бойфренд Сережа оправдывались, мол, это сделали не они, а их друзья. В результате парня в наручниках забрали в райотдел, а Маша поехала на машине с копами его вызволять.

Когда блогерша ехала в патрульном авто она попутно записывала сторис под трек со словами "на**й полицию". Но в сети напомнили, что этой самой полиции она, возможно, обязана жизнью.

Так, около года назад Маша сидела на мосту и в прямом эфире плакала о тяжести бытия в свои тогда 17 лет. Патрульные помогли девушке и предложили специализированную консультацию. Она отказывалась и говорила, что все нормально, просто выпила и был парень, с которым общалась четыре года, но потом что-то пошло не так.

Видео: Блогершу ttiisshhiinnaa спасли патрульные год назад

Напомним, что скандальный случай произошел несколько дней назад. И это не первая выходка звезды соцсетей. Не так давно она устроила стрельбу посреди улицы во время фотосессии. И в этот же день разгромила съемную квартиру в элитном ЖК.

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Новости Украины блогер