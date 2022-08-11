Блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны: "из-за таких, как вы, мы страдаем"

Блогерша из Днепра Елизавета Кошляк попала в языковой скандал. Девушка заявила, что из-за украиноязычных людей возникла полномасштабная война.
Запись stories блогерши опубликовали в Instagram.
На видео видно, как девушка в грубой манере общения доказывала підписникам, что все жители Днепра говорят на русском языке или суржике. К тому же девушка заявила, что учила украинский в школе и знает его, но переходить на него не будет.
Кроме того, блогер отметила, что ее муж ранее говорил на украинском, поскольку жил в селе.
"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на него не буду", - заявила она.
Блогер из Днепра обозвала украиноязычных людей (скрин с видео)
Также девушка рассказала, что именно из-за украиноязычного населения Россия напала на Украину.
"Есть долбой*бы, которые мне говорят: "из-за таких, как ты, мы страдаем". Б**ть, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Знаете, почему у нас война, почему, что тут притесняют русскоязычных!" - добавила она.
После скандала страница блогерши в Instagram была заблокирована.
Ранее мы сообщали, что в маршрутке Гостомель-Киев разгорелся скандал из-за русской музыки.
Также мы писали, что во Львове девушке отказали в работе за отказ перейти на русский язык.