Блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны: "из-за таких, как вы, мы страдаем"

На видео видно, как девушка в грубой манере общения доказывала підписникам, что все жители Днепра говорят на русском языке или суржике. К тому же девушка заявила, что учила украинский в школе и знает его, но переходить на него не будет.

Кроме того, блогер отметила, что ее муж ранее говорил на украинском, поскольку жил в селе.

"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на него не буду", - заявила она.

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных людей (скрин с видео)

Также девушка рассказала, что именно из-за украиноязычного населения Россия напала на Украину.

"Есть долбой*бы, которые мне говорят: "из-за таких, как ты, мы страдаем". Б**ть, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Знаете, почему у нас война, почему, что тут притесняют русскоязычных!" - добавила она.

После скандала страница блогерши в Instagram была заблокирована.