Блогерка з Дніпра вважає українську мову причиною війни: "через таких, як ви, ми страждаємо"

На відео видно, як дівчина у грубій манері спілкування доводила підписникам, що всі мешканці Дніпра розмовляють російською мовою або суржиком. До того ж дівчина заявила, що вчила українську в школі і знає її, але переходити на неї не буде.

Окрім того, блогерка зазначила, що її чоловік раніше говорив українською, оскільки жив у селі.

"Тут українською тільки суржиком говорять. У мене няня базарить суржиком. Чоловік мій із села і він там все життя говорив українською і зараз теж говорить суржиком. Я в школі вчила українську мову, у нас дуже хороша вчителька була, я читала твори українською, але переходити на неї не буду", - заявила вона.

Блогерка з Дніпра обізвала україномовних людей (скрін з відео)

Також дівчина розповіла, що саме через україномовне населення Росія напала на Україну.

"Є довбой*би, які мені кажуть: "Через таких, як ти, ми страждаємо". Б**ть, через таких, як ви, ми страждаємо. Через таких людей, які створюють ще більше проблем. Знаєте, чому у нас війна, чому що тут утискають російськомовних!" - додала вона.

Після скандалу сторінку блогерки в Instagram було заблоковано.