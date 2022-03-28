Блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під вибухи
Анна Алхім, скандально відома блогерка з Дніпра, яка в 2020-му називала Путіна "красунчиком" незважаючи на війну на Донбасі і окупований Крим, тепер плаче під вибухи і звертається до російських дописувачів...
Дівчині в мережі пригадали її гарячі зізнання у бік Путіна.
"Я ставлюся до Путіна, до людини, яка домоглася всього, який президент вже хє**ву тисячу років. Я не знаю нікого сильніше, ніж Путін, нікого, впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красунчик", - заявила пару років тому Анна і сказала, що вибачатися за свої слова не збирається.
Тепер же Анна, коли війна прийшла ближче, плаче на камеру і звертається до російських дописувачів.
Дівчина записувала нещодавно відео, в цей час пролунали вибухи. Вона вийшла, озирнутися, хоча робити цього не потрібно. Потім ридала, прикриваючи обличчя - все це звичайно на камеру.
Потім вона звернулася до дописувачів з Росії...
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