Блогерку Шаманську обікрали у США: "Це сталося вже втретє"

Аліну Шаманську обікрали в США

Блогерка поділилася, що у неї поцупили коштовні речі з автівки. Мова йде про брендові окуляри та подарункові картки на 200 доларів.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

За словами Шаманської, крадії залізли через вікно, яке було поломане.

"Це максимально неприємно, бо сталося вже втретє. Авто вночі обікрали. Мої окуляри Versace та подарункові картки на 200 доларів. Відкрити його було простіше простого через наше зламане вікно", - розповіла Аліна.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

До слова, ведуча вже тричі потрапляє у таку ситуацію в Америці. До цього у неї вкрали два нових велосипеди, які вона залишила на ніч на балконі.

"Чому я сказала обікрали втретє? У нас є балкончик, тут вкрали у мене велосипед, я його купувала за 135 доларів. Ще один велосипед теж вкрали, який подарували Артурчику. Це просто жах", - сказала зірка.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)