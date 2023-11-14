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Блогерку Шаманську обікрали у США: "Це сталося вже втретє"

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська блогерка і ведуча Аліна Шаманська стала жертвою крадіїв у США. Вона заявила, що з такою ситуацією зіштовхується вже втретє.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Аліну Шаманську обікрали в США

Блогерка поділилася, що у неї поцупили коштовні речі з автівки. Мова йде про брендові окуляри та подарункові картки на 200 доларів.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

За словами Шаманської, крадії залізли через вікно, яке було поломане.

"Це максимально неприємно, бо сталося вже втретє. Авто вночі обікрали. Мої окуляри Versace та подарункові картки на 200 доларів. Відкрити його було простіше простого через наше зламане вікно", - розповіла Аліна.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

До слова, ведуча вже тричі потрапляє у таку ситуацію в Америці. До цього у неї вкрали два нових велосипеди, які вона залишила на ніч на балконі.

"Чому я сказала обікрали втретє? У нас є балкончик, тут вкрали у мене велосипед, я його купувала за 135 доларів. Ще один велосипед теж вкрали, який подарували Артурчику. Це просто жах", - сказала зірка.

Аліну Шаманську обікрали в США (фото: instagram.com/shamankaa)

Нещодавно ми розповідали, що Олег Винник став жертвою псевдоволонтерів.

Також ми писали, що український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку.

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