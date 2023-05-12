Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ "примітивними": деталі скандалу

Деталі скандалу

"Вам скажу так, спробуйте до мене підійти коли я в машині слухаю і буду слухати Kizaru (російський хіп-хоп-виконавець - ред.), і зробити своє нах*й нікому непотрібне зауваження. Я не те, що кашкет знесу з башки, ви пожалієте, що на світ народились", - написала в сторіс блогерка.

Заяви блогерки (фото: instagram.com/chornamamba)

Потім блогерка обізвала українських виконавців "несмаком" і "безталанною блювотою", а усіх незгодних з її словами - "рагулятами".

"Не за***буйте людей! Я ж терплю цей п***ць в таксі, в закладах, на вулиці і т.д. Ви, рагулята, потерпите. Також не рекомендую мені щось на це відповідати, бо не стягнете", - написала Горун.

Також вона заявила, що нізащо не вибачиться.

Ще одна ганебна сторіс блогерки (фото: instagram.com/chornamamba)

До цього ж у мережі опублікували скриншот, де вона обізвала українських військових "дном" і "ур*дами" та написала, що не вірить в українську перемогу.

Висловлювання блогерки про військових ЗСУ (скриншот з соцмереж)

Однак після розголосу скандалу вона все ж перепросила.

"Конкретно перед ЗСУ я вибачаюся. Це абсолютно щирі вибачення, коли я відчуваю за собою вину, коли я дійсно неправа. За таке дійсно вибачаюся, тому що це не правильно, не важливо, чи це було на емоціях, чи це був стрес", - сказала блогерка.

Що трапилось далі

Цікаво, що після висловлювань Горун із хвилею хейту та погроз зіткнулася інша "Чорна Мамба", яку теж звати Христина.

Багато користувачів сплутали нікнейми дівчат.

Дівчина зіткнулась з хвилею хейту (фото: іnstagram.com/chorna.mamba)

Христина виклала пост і написала що вона не мешкає у Львові і тим паче не знає, хто такий Kizaru.

Дівчину обурило, що багато людей її плутають з блогеркою, хоча, на її думку, у них немає схожості.

Також дівчина закликає перевіряти інформацію, перед тим як писати щось комусь.