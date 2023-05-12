Блогерша из Львова защищает фанов Лепса и называет воинов ВСУ "примитивными": детали скандала

Детали скандала

"Вам скажу так, попробуйте ко мне подойти когда я в машине слушаю и буду слушать Kizaru (российский хип-хоп-исполнитель - ред.), и сделать свое нах*й никому ненужное замечание. Я не то, что фуражку снесу с башки, вы пожалеете, что на свет родились", - написала в сторис блогерша.

Высказывания блоггерши (фото: instagram.com/chornamamba)

Затем блогерша обозвала украинских исполнителей "безвкусицей" и "бесталанной рвотой", а всех несогласных с ее словами - "рагулятами".

"Не за***вайте людей! Я же терплю этот пи***ц в такси, в заведениях, на улице и т. д. Вы, рагулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стянете", - написала Горун.

Также она заявила, что извиняться ни за что не будет.

Еще одна позорная сторис блогерши (фото: instagram.com/chornamamba)

К тому же в сети опубликовали скриншот, где она обозвала украинских военных "дном" и "уродами" и написала, что не верит в украинскую победу.

Высказывания блогерши о военных ВСУ (скриншот из соцсетей)

После разглашения этой истории на все же извинилась.

"Конкретно перед ВСУ я прошу прощения. Это абсолютно искренние извинения, когда я чувствую за собой вину, когда я действительно неправа. За такое действительно извиняюсь, потому что это не правильно, не важно, было ли это на эмоциях, или это был стресс", - сказала блогерша.

Что было дальше

Интересно, что после высказываний Горун с волной хейта и угроз столкнулась другая "Чорна Мамба", которую тоже зовут Кристина.

Многие пользователи спутали никнеймы девушек.

Девушка соткнулась с волной хейта (фото: іnstagram.com/chorna.mamba)

Кристина изложила пост и написала, что она не живет во Львове и тем более не знает, кто такой Kizaru.

Девушку возмутило, что многие ее путают с Горун, хотя, по ее мнению, у них нет сходства.

Также девушка призывает проверять информацию перед тем, как писать что-то кому-то.